מפגש פסגה: ישראל אס ואלייצור בשיר שיפרק אתכם מדמעות

"מתוך הדמעות הוא קורא לך", ישראל אס & אלייצור

"מתוך הדמעות הוא קורא לך", ישראל אס & אלייצור

המוזיקה היהודית-ישראלית ממשיכה לספק לנו שיתופי פעולה מסקרנים, והפעם מדובר בחיבור שאף אחד לא ציפה לו – אך כולם ישמחו לאמץ לפלייליסט. הזמר והיוצר ישראל אס מצד אחד, והראפר והיוצר אלייצור מצד שני, מאחדים כוחות לראשונה בסינגל חדש, אישי ועוצמתי בשם "מתוך הדמעות הוא קורא לך".

שני מגה-להיטים, יצירה משותפת אחת

השניים מגיעים לשיתוף הפעולה הזה כשהם נושאים באמתחתם הצלחות ענק וקהל עוקבים אדוק. ישראל אס הפך בשנים האחרונות לאחד הקולות האהובים בתעשייה, הרבה בזכות מגה-להיט הפריצה שלו "ככה השם רצה" – שיר שחצה מגזרים, גרף מיליוני השמעות וצפיות בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, וזכה לעשרות ביצועים מחודשים.

מהעבר השני ניצב אלייצור, שהכניס משב רוח מרענן לעולם הראפ האמוני וממותג כיום כאחד היוצרים הבולטים בז'אנר. הפריצה הגדולה שלו אל המיינסטרים התרחשה בזכות הלהיט "תמיד אוהב אותי", לצד שירים נוספים שזכו לחשיפה ארצית אדירה.

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תקווה מתוך החושך

השיר החדש מביא אל קדמת הבמה מפגש מוזיקלי נדיר שנע על הציר שבין רגש, אמונה ותקווה. מילות השיר והלחן – פרי עטם המשותף של יאיר אלייצור, ישראל אס ומוטי סיימון (שגם חתום על העיבוד וההפקה המוזיקלית המדויקת) – מייצרים טקסט כן וחשוף.

המסר מאחורי המילים: "מתוך הדמעות הוא קורא לך" נועד להוות תזכורת חיה לכך שגם ברגעי החושך הגדולים והעמוקים ביותר, מתוך הריק, הכאב והגעגוע, מהדהדת קריאה ברורה – להמשיך להאמין, לאגור כוחות ולא לוותר לעולם.

החיבור בין קולו החם והמרגש של אס להגשה הייחודית של אלייצור יוצר חוויית האזנה נוגעת ללב.