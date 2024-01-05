לאחר רצח העם ברואנדה, כשנשים מבני ההוטו והטוטסי נשאו איתן זיכרונות של רצח, אלמנות, כלא ואובדן, הן החלו לשבת יחד ולקלוע סלים מסורתיים. לא בשם סיסמאות שלום ולא מתוך נאומים פוליטיים, אלא מתוך צורך פשוט לשרוד, לפרנס ולגדל ילדים | דווקא העבודה הפיזית המשותפת הפכה למרחב של היכרות, ריכוך ופיוס. האם גם בישראל אפשר להתחיל לתקן את הקרע בין חרדים לחילונים דרך מפגש ממשי עם בני אדם? (מגזין כיכר)
הצלם מאיר אלפסי ממשיך במסעותיו לתיעוד חיי קהילות יהודיות בעולם, והפעם, הגיע עם ידידו יוסי רייניץ אל רואנדה שבמרכז אפריקה, לקירוב יהודים בדרכים וללמד את הגויים שבע מצוות בני נח • צפו בתיעוד ענק ומיוחד (מעניין)