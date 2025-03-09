מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם הבוקר ברשת X סרטון שבו נראים אנשי חמאס מתעללים בתושבי רצועת עזה | בסרטון הקשה מוצגים כמה מקרים שבהם אנשי חמאס נראים מכים את העזתים, מתעללים ויורים בהם | אלוף עליאן כתב: "חמאס מגלם את תמצית הרוע" (חדשות)
בזמן שאין יחידה בצה״ל שלא תוחקרה על תפקודה סביב השבעה באוקטובר, מאגף הלוגיסטיקה שתחקר את אספקת הציוד ללוחמים, ועד הרבנות הצבאית - שתחקרה את זיהוי גופות החללים, - יש יחידה בצה״ל שלא ביצעה תחקיר סביב חלקה במחדל ובקונספציה ואף לא מוזכרת בתחקירי צה"ל, והיא יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (צבא)
לוחמי ימ"מ עצרו הלילה את שני המחבלים, קרובי משפחה, תושבי חברון, החשודים בביצוע פיגוע הירי שבוצע אתמול בדרום הר חברון, לפני זממן קצר, שר הביטחון גלנט הורה למתאם הפעולות בשטחים, לשלול ולמנוע היתרי כניסה לבני משפחות המחבלים (חדשות)