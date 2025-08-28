רגע לפני כניסת כוחות צה"ל לכיבוש עזה: מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, העביר היום (חמישי) מסר באמצעות יחידת “אלמונסק" בשפה הערבית, לתושבי רצועת עזה ברקע היערכות צה״ל להרחבת הפעילות נגד חמאס, ולקראת הנעת האוכלוסייה מהעיר עזה דרומה.

אלוף רסאן עליאן, אמר לתושבי רצועת עזה: כי "בשבועות האחרונים ארגון הטרור חמאס מוביל קמפיין הרעבה שקרי. בניגוד לטענות של חמאס, מדינת ישראל לא מובילה מדיניות של הרעבה, אלא מדיניות של מניעת הרעבה".

לדבריו: "מדי יום נכנסות יותר מ-300 משאיות סיוע הומניטארי, רובן המוחלט עם מזון. פתחנו ארבעה מעברים והקלנו על תהליך האיסוף – מה שהוביל לירידה חדה במחירי המזון בשווקים ולשיפור משמעותי בנגישות למזון. חמאס הוא זה שאחראי למשבר ההומניטרי. הוא פועל במכוון להחריף את המצב תוך שהוא מנסה להשתלט על הסיוע ולנצל את האזרחים כמגן אנושי".

על פעילות צה"ל המתוכננת אמר האלוף כי "צה"ל נערך להרחבת הפעילות נגד חמאס בעיר עזה, במטרה להביא למיטוטו, ובמקביל נערך להבטיח מעבר בטוח של תושבים לדרום הרצועה לשם הגנתם".

כשהוא מרחיב על הפעילות ההומניטריות בעזה: "לשם כך התחלנו בפעולות יזומות לשיפור המענה ההומניטרי בדרום רצועת עזה. אנו מאפשרים להכניס אוהלים למחסות, פועלים להקים בתי חולים שדה נוספים ומאפשרים להכניס ציוד רפואי נוסף לחיזוק מערכת הבריאות בדרום רצועת עזה".

ומסיים: חמאס ימשיך להפיץ שקרים! אנחנו נמשיך לפעול בשיתוף האו״ם והארגונים הבינלאומיים לאפשר הכנסת מזון בהיקפים נרחבים ולוודא שהסיוע מגיע ישירות אליכם, תושבי עזה, ולא לחמאס".