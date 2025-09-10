"אל תיפלו לשקרים" | התיעוד והטענות שפרסם המתפ"ש נגד חמאס

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, מפרסם היום (רביעי) תיעודים של מקומות פנויים להקמת מחסות ואוהלים לתושבי רצועת עזה.

הפרסום בעמוד הפייסבוק בערבית של היחידה, "אלמונסק", בא לנוכח הקמפיין השקרי שמוביל ארגון הטרור חמאס והקריאה לתושבים לסרב לנוע לדרום הרצועה למרחב ההומניטרי.

מדברי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן: "בימים האחרונים ארגון הטרור חמאס מנהל קמפיין שקרי שנועד למנוע מכם, תושבי עזה, לרדת מצפון הרצועה לדרומה לשם הגנתכם וביטחונכם".

עוד כתב עליאן: "כדי לפזר את עננת השקרים, יש להעמיד את הדברים על דיוקם. בניגוד לטענות חמאס, יש מספר רב של מקומות פנויים במרחב ההומניטרי להצבת אוהלים. אל תיפלו לשקרי חמאס, שרוצה להשתמש בכם כמגן אנושי עבור מטרותיו הרצחניות. חמאס מסכן אתכם ופוגע במשפחותיכם. עליכם לדעת את האמת, ולהישמע להוראות הפינוי. מדובר בהוראות מצילות חיים".