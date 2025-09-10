כיכר השבת
"יש מספר רב של מקומות"

"אל תיפלו לשקרים" | התיעוד והטענות שפרסם המתפ"ש נגד חמאס

מתאם פעולות הממשלה בשטחים יוצא נגד חמאס ופרסם ברשת החברתית בערבית: "בניגוד לטענות חמאס, יש מספר רב של מקומות פנויים במרחב ההומניטרי להצבת אוהלים - אל תיפלו לשקרים" (צבא וביטחון)

המפה שפרסם האלוף (צילום: דובר צה"ל)

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, מפרסם היום (רביעי) תיעודים של מקומות פנויים להקמת מחסות ואוהלים לתושבי רצועת .

הפרסום בעמוד הפייסבוק בערבית של היחידה, "אלמונסק", בא לנוכח הקמפיין השקרי שמוביל והקריאה לתושבים לסרב לנוע לדרום הרצועה למרחב ההומניטרי.

מדברי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן: "בימים האחרונים ארגון הטרור חמאס מנהל קמפיין שקרי שנועד למנוע מכם, תושבי עזה, לרדת מצפון הרצועה לדרומה לשם הגנתכם וביטחונכם".

עוד כתב עליאן: "כדי לפזר את עננת השקרים, יש להעמיד את הדברים על דיוקם. בניגוד לטענות חמאס, יש מספר רב של מקומות פנויים במרחב ההומניטרי להצבת אוהלים. אל תיפלו לשקרי חמאס, שרוצה להשתמש בכם כמגן אנושי עבור מטרותיו הרצחניות. חמאס מסכן אתכם ופוגע במשפחותיכם. עליכם לדעת את האמת, ולהישמע להוראות הפינוי. מדובר בהוראות מצילות חיים".

פה של המרחב ההומניטרי הכוללת תמונות מרחבים להקמת מחסות ואוהלים לתושבי הרצועה (צילום: דובר צה"ל)
פה של המרחב ההומניטרי הכוללת תמונות מרחבים להקמת מחסות ואוהלים לתושבי הרצועה (צילום: דובר צה"ל)
פה של המרחב ההומניטרי הכוללת תמונות מרחבים להקמת מחסות ואוהלים לתושבי הרצועה (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר