קשה לצפייה: צה"ל מפרסם תיעודים מאכזריות חמאס כלפי העזתים

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (שני) באמצעות עמוד ה-X בשפה האנגלית, סדרת תיעודים חריגים המופצים בימים האחרונים ברשתות החברתיות בעזה, בהם מחבלי חמאס מכים, מתעללים ויורים בעזתים ברחבי הרצועה, אותם אנשים שתמכו בשלטונו.

אלוף רסאן עליאן כתב בעמוד ה-X בשפה האנגלית לקהילה הבינלאומית: "חמאס מגלם את תמצית הרוע. התיעודים הקשים ממחישים כיצד ארגון הטרור חמאס רודה באוכלוסייה, מתעלל באזרחים ומשתמש באלימות חסרת מעצורים נגד תושבים כדי לשמר את שלטונו המדמם ולבסס את כוחו".

עליאן הוסיף וכתב: "חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא אינו מייצג את תושבי עזה – אלא שולט בהם בכוח, בפחד ובאכזריות".