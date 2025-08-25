כיכר השבת
מזעזע ומחליא

קשה לצפייה: צה"ל מפרסם תיעודים מאכזריות חמאס כלפי העזתים

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם הבוקר ברשת X סרטון שבו נראים אנשי חמאס מתעללים בתושבי רצועת עזה | בסרטון הקשה מוצגים כמה מקרים שבהם אנשי חמאס נראים מכים את העזתים, מתעללים ויורים בהם | אלוף עליאן כתב: "חמאס מגלם את תמצית הרוע" (חדשות)

18תגובות
תיעוד קשה ואכזריות בלתי נתפסת (צילום: דובר צה"ל)

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (שני) באמצעות עמוד ה-X בשפה האנגלית, סדרת תיעודים חריגים המופצים בימים האחרונים ברשתות החברתיות בעזה, בהם מחבלי מכים, מתעללים ויורים בעזתים ברחבי הרצועה, אותם אנשים שתמכו בשלטונו.

אלוף רסאן עליאן כתב בעמוד ה-X בשפה האנגלית לקהילה הבינלאומית: "חמאס מגלם את תמצית הרוע. התיעודים הקשים ממחישים כיצד ארגון הטרור חמאס רודה באוכלוסייה, מתעלל באזרחים ומשתמש באלימות חסרת מעצורים נגד תושבים כדי לשמר את שלטונו המדמם ולבסס את כוחו".

עליאן הוסיף וכתב: "חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא אינו מייצג את תושבי – אלא שולט בהם בכוח, בפחד ובאכזריות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
וייקם מצריים על מצריים -אמן זה הלחם שלהם. חיות
שיהרגו אחד את השני ויעזבו אותנו
14
חמאס מייצג את עזה וכל מי שכותב אחרת מוכר לכם שקרים
משה
13
למה השגריר לא מקרין להם את הסרטונים שם באו'ם ? זה פשעים נגד האנושות וקטאר היא המממנת של הטרור הזה
יחיאל
12
למה לפרסם כזה תוכן? הגולשים פה מצפים לאתר מסונן גם מאלימות
דוד
11
לא יהודי לראות את זה תורידו מיד
מייק
10
הנפש חלשה תורידו את זה מתחננת!!! זה ממש מיותר להעלות דברים כאלה אנחנו יודעים כמה רעים הם החמאס אין צורך לשכנע ואין עזתים חפים מפשע!!!!!!!!!!!!
מרגלית
9
להוריד עת זה מייד זה משחית את ננפש
מייק
8
שיעלה הסרטות ממכות של שוטרים למפגינים חרדים זה לא פחות קשה.
צבא השמד
קצת הכרת הטוב לא תזיק במיוחד כשמצילים אותך ממוות.
חרדי
זה תיעוד קשה ממש. אמנם הם ערבים וכו אבל עדיין. ולא צריך להכניס את הנושא בכח כל פעם מחדש אתה לא חכם יותר בזה שככה קיטרת ואמרת. אם אין לך מה לומר אתה באמת לא חייב לכתוב תגובה.
תחשוב פעמיים.
7
שלא תתבלבלו כולם שם חמאס
תשאלו את החטופים
6
מזעזה
תצצת
5
צריכים לתת לחמאס לטפל בשופטי בג"ץ ( כמובן גם את היועמשי"ת ) שיפסיקו לשתות את הדם של היהודים
משה
4
לא מתאים לאתר כזה מכובד לפרסם דברים כאלה אם איזה ילד ייחשף באתר לדברים כאלה זה יזעזע את עמקי נשמתו כדאי מאוד להוריד את הכתבה...
שימי
3
חולי נפש למה זה פה
מוישי
2
למה תמיד זה מזכיר לי את החיידר
חרדיי
נו באמת
צר לי שאתה מרגיש ככה אבל הגזמת
1
למה זה לא מובא לכל העולם בתפוצה של ה"רעב" המדומה. שיראו עם מי יש לנו עסק
שלומית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר