הפיילוט החדשני פורץ דרך בתחום הרפואה הדחופה: שילוב קורקינטים חשמליים ייעודיים במערך כלי החירום של הארגון | הפיילוט, ראשון מסוגו, נועד להתמודד עם אתגרי העומס והפקקים בערים המרכזיות בישראל, ויאפשר לשפר באופן דרמטי את זמני ההגעה לאירועי חירום במרכזי הערים הצפופות
העובדה שמיוני 'טרם' פתוחים גם בשעות שבהן המרפאות הקהילתיות סגורות הביאה להחלטה לתגבר את הסניפים בכוחות רפואיים גדולים במטרה להעניק שירות מהיר ויעיל". ד"ר ווימפהיימר מנהל רפואי ב'טרם': "מי שאינו חש בטוב, מומלץ שלא יתלבט ויפנה לטיפול רפואי גם בימי החגים". (בריאות, רפואה דחופה).
הילד הגיע למיון 'טרם' בבני ברק כשהוא סובל מהקאות, מחולשת שרירים בולטת בצד שמאל ואיבוד שיווי משקל בהליכה. באבחון מקצועי של רופאי 'טרם' עלה החשד כי מדובר בשבץ מוחי, והילד הועבר בדחיפות לטיפול נמרץ בבית החולים שיבא • ד"ר מתיו פרידמן, מנהל רפואי ב'טרם': "על אף שמדובר במקרה נדיר, ילד יכול ללקות בשבץ מוחי מסיבות שונות" (בריאות)
"הגיע הזמן שהפרמדיקים יקבלו הכרה חוקית על פועלם בתחום רפואת החירום בישראל, לא רק בצבא ובאמבולנסים אלא גם במוקדים לרפואה דחופה בישראל" אמר ד"ר אפלבאום מנכ"ל טרם-רפואה דחופה ושיבח את יו"ר הוועדה, ח"כ סילמן (בריאות)