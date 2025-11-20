ארגון איחוד הצלה מודיע היום על השקת פיילוט חדשני ופורץ דרך בתחום הרפואה הדחופה: שילוב קורקינטים חשמליים ייעודיים במערך כלי החירום של הארגון. הפיילוט, ראשון מסוגו, נועד להתמודד עם אתגרי העומס והפקקים בערים המרכזיות בישראל.

השימוש בקורקינטים החשמליים יאפשר לצוותי הרפואה של איחוד הצלה לשפר באופן דרמטי את זמני ההגעה לאירועי חירום במרכזי הערים הצפופות. היעד המבצעי הוא קירוב המענה הרפואי לקריאת חירום לזמן ממוצע של 90 שניות ואף פחות.

הפיילוט יצא לדרך עם 10 קורקינטים חשמליים חדישים, המופעלים בערים מרכזיות וצפופות ברחבי הארץ. הכלים עברו התאמה מקיפה לצרכים המבצעיים ולסטנדרטים בטיחותיים מחמירים. הם כוללים ארגז ייעודי לנשיאת ציוד רפואי מציל חיים, והוכשרו במיוחד לשימוש על ידי חובשי איחוד הצלה שעברו הדרכות ייעודיות לנהיגה מבצעית עליהם.

הצלחת הפיילוט תיבחן על פי מדדי יעילות, בטיחות וזמני תגובה. בהתאם לתוצאות, מתכנן איחוד הצלה להרחיב את המודל לערים נוספות ברחבי ישראל.

פרופסור אהוד דודסון, מנכ"ל איחוד הצלה: "בסביבה עירונית צפופה, כל שנייה היא קריטית וחשובה בהצלת חיי אדם. הקורקינט החשמלי החדשני הוא כלי תפעולי זריז ויעיל, המאפשר לצוותי הרפואה שלנו לעקוף עומסים ולהגיע לאלו הזקוקים להם במהירות שיא. פתרון זה משקף את המחויבות המתמשכת של איחוד הצלה לאמץ טכנולוגיות ומתודות חדשניות בכדי להבטיח מענה רפואי מהיר ככל הניתן."