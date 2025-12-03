מרכז טרם רחובות החדש פתח השבוע את שעריו במרכז שרונה הפועם ברחוב דרך ירושלים 2, ומביא לתושבי רחובות והסביבה מיון רפואי ראשוני דחוף מהיר, מקצועי ונגיש. המרכז החדש מצטרף לרשת טרם הארצית ומהווה נדבך נוסף בשירותי הרפואה הדחופה המתקדמים של טרם בישראל.

מרכז טרם רחובות מתבסס על מודל שירות ייחודי שמבטיח טיפול מהיר ויעיל. נתוני המרכז מדברים בעד עצמם: 90% מהמטופלים עוברים מיון ראשוני וטריאז' תוך 15 דקות בלבד מרגע הגעתם למרכז, ו-70% מהמטופלים זוכים לטיפול מלא ומשוחררים תוך 60 דקות מרגע קבלתם. נתונים אלו הופכים את המרכז לאלטרנטיבה אטרקטיבית לחדרי מיון צפופים בבתי החולים.

המרכז מספק שירותים לקהל רחב - תושבים מקומיים, תיירים ומבקרים כאחד, ומהווה פתרון נגיש ומהיר לבעיות רפואיות דחופות שאינן מצריכות אשפוז או ביקור בחדר מיון.

הצוות הרפואי והפרא-רפואי במרכז טרם רחובות עבר הכשרה מקיפה וצבר ניסיון רב בתחום הרפואה הדחופה. הצוות מוכשר לטפל במגוון רחב של בעיות רפואיות בכל הגילאים - מתינוקות ועד מבוגרים, תוך מתן דגש על טיפול מותאם אישית ומקצועי.

המרכז מנוהל על ידי גברת דינה יודבורובסקי, שמשמשת גם כמנהלת צוות הפאר-רפואי, והמנהל הרפואי הוא ד"ר יעקב פינקל בעל הניסיון והמומחיות בתחום.

מרכז טרם רחובות מספק מענה מקיף למגוון רחב של מצבים רפואיים דחופים. במסגרת שירותי הרפואה הדחופה, המרכז מטפל בחתכים ופצעים מכל הסוגים, מבצע הוצאת גופים זרים, מטפל במקרי התייבשות ותגובות אלרגיות חריפות.

הצוות מיומן גם בטיפול במחלות נשימה כמו התקפי אסתמה, וכן בטיפולים אורתופדיים כולל קיבועים וגיבוס למקרי פגיעות בעצמות ופרקים.

המרכז מתמחה בטיפול במחלות זיהומיות, כולל מקרי חום גבוה, שפעת, הצטננות ודלקת ריאות. הצוות מטפל גם במקרי דלקת בדרכי השתן, כאבי חזה, כאבי גב חריפים וכאבי בטן מסוגים שונים.

בנוסף, במרכז טרם רחובות קיימת מעבדה מתקדמת המאפשרת קבלת תוצאות מהירות ומדויקות. המעבדה מבצעת מגוון רחב של בדיקות, כולל ספירת דם מלאה, בדיקות כימיה מקיפות ובדיקות אלקטרוליטים חיוניות.

במסגרת שירותי האבחון, המעבדה בודקת תפקודי כבד וכליות, מבצעת בדיקות שקיעת דם, תרביות גרון ותרביות שתן, וכן בדיקות שתן כלליות. המעבדה מספקת גם בדיקות מיוחדות כמו טרופונין ו-D-DIMER לאבחון מקרי חירום קרדיווסקולריים.

בנוסף, המרכז מבצע בדיקות סוכר בדם ובדיקות שפעת מהירות המאפשרות אבחון מיידי ותחילת טיפול מהיר.

המרכז מציע שירותי רנטגן עם הפניה מתאימה, המאפשרים אבחון מהיר של שברים, נזקים פנימיים ובעיות שונות. בנוסף, המרכז מבצע בדיקות אק"ג (אלקטרוקרדיוגרם) לבדיקת פעילות הלב ואבחון מקרי חירום קרדיאליים.

מעבר לאבחון, מרכז טרם רחובות מספק גם מגוון טיפולים מתקדמים. המרכז מבצע עירויים תוך ורידיים למקרי התייבשות או צורך במתן תרופות מהיר, וכן עירויי ברזל תוך ורידי למטופלים שזקוקים להשלמת ברזל.

המרכז מספק גם שירותי גבס קל למקרי פגיעות קלות בגפיים, וכחלק מהשירותים המתקדמים, מרכז טרם רחובות מספק שירות רופא אונליין המאפשר ייעוץ רפואי מרחוק ומתן מענה מהיר לשאלות רפואיות ללא צורך בהגעה פיזית למרכז.

מרכז טרם רחובות פועל בשעות נוחות המותאמות לצרכי הציבור. בימי השבוע (א'-ה') המרכז פתוח בשעות אחר הצהריים והערב, 16:00-23:30, המאפשרות להגיע לטיפול לאחר שעות העבודה הרגילות.

בימי שישי ובשבתות וחגים המרכז פועל בשעות מורחבות, 09:00-23:30, ומספק מענה לסוף השבוע כאשר מרבית מרפאות קופות החולים סגורות. המרכז פועל גם בחגים ומהווה פתרון זמין לתושבי האזור.

מיקומו של המרכז במרכז שרונה הוא אסטרטגי ונגיש. המיקום מאפשר הגעה נוחה מכל רחבי רחובות והעיירות הסמוכות, עם חניה זמינה ותחבורה ציבורית קרובה.

פתיחת מרכז טרם רחובות מהווה תוספת משמעותית למפת השירותים הרפואיים באזור, ומספקת לתושבים אלטרנטיבה מקצועית ומהירה לטיפול בבעיות רפואיות דחופות ללא הצורך בהמתנה ארוכה בחדרי מיון או בקביעת תורים מרוחקים ברפואה הקהילתית.