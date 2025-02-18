בטקס חגיגי שנערך בכפר חב"ד נחנך האמבולנס החדש שישמש את מתנדבי מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים | האמבולנס מצטרף לתחנת מד"א במושב יגל, כאשר במעמד חנוכת האמבולנס חולקו עשרות מכשירי דפיברילטור מתקדמים לכוננים | האמבולנס, השישי במספר בגזרת יישובי שדות דן צפוי לחזק את מערך רפואת החירום באזור (בריאות)
היום בתוכנית: רופא חרום שמכין אותנו לסערה, מומחה עולמי שמכין אותנו לנעשה בלבנון ופרשן פוליטי שמכין אותנו לגזירות הקרובות | יו"ר הדמוקרטים מאשים את נתניהו בשת"פ עם החמאס | תיעוד מיוחד מהמרפסת של המדינה המקבלת את שמו של טראמפ | שלג, שלג, שלג | הדיוקן הנעלם של פיקסו | הדף יומי (דבר ראשון)