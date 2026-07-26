מד"א - ארגון ההצלה הלאומי - חנך בימים אלו אמבולנס חדש שיעמוד לרשות מתנדבי מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים הפועלים מתחנת מד"א במושב יגל. במסגרת האירוע חולקו גם 45 מכשירי דפיברילטור (מַפְעֵם) מתקדמים, אשר יחולקו בין הכוננים במטרה להרחיב את פריסת הציוד הרפואי המתקדם הזמין לשימוש מיידי בשטח.

האמבולנס החדש הוא השישי הפועל בגזרת יישובי שדות דן, והוא מצטרף למערך הכוננות וההצלה המשרת את תושבי האזור. הוספתו צפויה לשפר את פריסת הכוחות, לקצר את זמני ההגעה לקריאות חירום ולהעניק מענה רפואי מהיר ויעיל יותר במקרי פציעה, מחלה ואירועים רפואיים דחופים.

לצד האמבולנס החדש, חולקו למתנדבים כאמור 45 מכשירי דפיברילטור, שיחזקו את יכולתם להעניק טיפול מתקדם במקרי חירום רפואיים. במערך המתנדבים מציינים כי ההצטיידות החדשה מהווה מכפלת כוח משמעותית עבור עשרות הכוננים הפועלים בהתנדבות, במסירות ובזמינות מלאה בכל שעות היממה, בשליחותם הייחודית להצלת חיים. המכשירים יאפשרו הרחבה נוספת של פריסת אמצעי ההחייאה ביישובי האזור, ויתרמו לחיזוק המענה הרפואי הניתן בשטח.

סמנכ"ל המבצעים במד"א, גיל מושקוביץ, אמר: "מד"א ממשיך לפעול לחיזוק מערך רפואת החירום בכל רחבי הארץ באמצעות הרחבת צי האמבולנסים, הצטיידות באמצעים רפואיים מתקדמים והעצמת מערך המתנדבים. האמבולנס החדש ומכשירי הדפיברילטור יאפשרו למתנדבים להעניק טיפול מהיר ומקצועי יותר, ויסייעו להציל חיים ולהעניק שירות מיטבי לתושבי האזור".

פעילותם של מתנדבי 'הצלה כפר חב"ד והמושבים' היא חלק ממערך ארגוני ההצלה הפועלים במסגרת מד"א ברחבי הארץ, בכפיפות מלאה לפוסקי ההלכה המובהקים בכל אתר ואתר. בין הארגונים הפועלים במסגרת זו: ארגון הצלה, צוות הצלה, החובש הר נוף, הצלה בית שמש, הצלה בגליל, הצלה אלעד, הצלה גלבוע, הצלה דרום, הצלה חולון בת ים, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה יבניאל, הצלה כרמל, הצלה מירון, הצלה ערד, הצלה פתח תקווה, הצלה רחובות, הצלה שרון והצלה ראש העין.

האמבולנס החדש ומכשירי הדפיברילטור שהועמדו לרשות כונני מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים מצטרפים לשורת צעדים שנוקט ארגון ההצלה הלאומי - מד"א, לחיזוק מערך רפואת החירום ברחבי הארץ, ויאפשרו למתנדבי הארגון להמשיך ולהעניק לתושבי האזור מענה רפואי מהיר, מקצועי וזמין יותר בשעת הצורך.