אסון נוסף על כבישי ישראל: נער כבן 19 נהרג לפנות בוקר (שני) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 20 סמוך למחלף שבעת הכוכבים. התאונה, שאירעה בשעות הבוקר המוקדמות, הותירה גם שלושה פצועים נוספים במצבים שונים.

כוחות הצלה הוזעקו לזירה לפנות בוקר בעקבות דיווח על התנגשות רב-רכבית. במקום התגלתה תמונה קשה של מספר כלי רכב שהיו מעורבים בהתנגשות, כאשר נער כבן 19 נמצא במצב אנוש.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה ביצעו בדיקות רפואיות מקיפות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום בשל אופי הפציעות הקשות.

במקביל לטיפול בהרוג, העניקו צוותי החירום טיפול רפואי ראשוני לשלושה פצועים נוספים. גבר כבן 30 סבל מחבלה רב מערכתית ופונה במצב קשה לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשהוא מורדם ומונשם. שני פצועים נוספים, בני 28 ו-26, סבלו מחבלות בגפיים ופונו במצב בינוני להמשך טיפול.

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פראמדיקים במד"א עידן שינה ויניב ניניו וחובש רפואת חירום דניאל גיאת תיארו את הזירה הקשה: "הזירה הייתה קשה מאוד, במעורבות מספר כלי רכב. הבחנו בארבעה פצועים, בהם גבר מחוסר הכרה שסובל מחבלה רב מערכתית קשה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

חובשי הצלה עמנואל אדלר ונדב רביבו הוסיפו: "הגענו לזירת תאונת דרכים קשה, בה מצאנו מספר נפגעים במצבי פציעה שונים לאחר שהיו מעורבים בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות".

מתנדבי זק"א שהגיעו לזירה פעלו במשך שעות באיסוף כלל הממצאים ובשמירה על כבוד המת. ישראל רווח, סגן מפקד זק"א אופקים, ואביחי פילו, מתנדב זק"א אופקים, סיפרו: "כשהגענו לזירה ראינו הולך רגל כשהוא שוכב על הכביש לאחר שנפגע מרכב. מדובר בזירה קשה, כשהממצאים היו פזורים על פני שטח רחב. בסיוע צוות זק"א באר שבע פעלנו במשך שעות באישון לילה באיסוף כלל הממצאים, עד טיפת הדם האחרונה".