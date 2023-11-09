ביקור ראש הישיבה הגרמ"ה הירש בצרפת: תיעוד מסכם | השר מהליכוד סייר באומן - המקומיים ערכו לו "מי שברך" | צעיר מבני ברק חזר לארץ - פקידי המכס נדהמו מתכולת כבודתו | לראשונה בתולדותיו כאדמו"ר - הרבי ממכנובקא בעלזא ישבות בעיר העתיקה | יום פקודת האדמו"ר הראשון שנטמן בארה"ב: סיקור נרחב | שבת חיי שרה בחברון: תמה היערכות הכוחות לקראת בואם של ההמונים (מעייריב)
לוחמי האש הגיעו אמש למערת המכפלה - לתרגיל המדמה מגוון תרחישי כיבוי וחילוץ במתחם המערה, בינהם: חילוץ מגג מערת המכפלה באמצעות מערכות חבלים, כיבוי וחילוץ בעזרת סולם גבהים, וכיבוי שריפה במבנה | תיעוד (בארץ)
אלפים התארחו השבת בעיר חברון לרגל "שבת חיי שרה" שצוינה השבת. לפני התיבה החזן דובלה הלר, שריגש את הציבור בתפילות. הפעם, בשל הסמיכות לבחירות, הפכה השבת למקפצה פוליטית. אלו אישי ציבור השתתפו באירועים ובפאנלים השונים במהלך השבת? (בארץ)