בן גביר בערב שבת בחברון ( צילום: שרון רביבו )

שבת חיי שרה בחברון, היא שבת בה בעשרות שנים האחרונות, אלפי יהודים מגיעים לפקוד את קברי אבותינו, בפרשה בה מתואר קניית המקום על ידי אברהם אבינו. אירוע השיא של השבת, המתנהלת אחת לשנה הוא פתיחת אולם יצחק במערה לתפילת יהודים למשך כל השבת.

השנה, השבת הייתה מרוממת במיוחד. עשרות אלפי אנשים גדשו את רחובות עיר האבות, והגיעו מכל רחבי הארץ, כדי לשהות סמוך למערת המכפלה ולחוות את קדושת המקום כמידי שנה בשבת חיי שרה. כבר בערב שבת הורגשה תחושת חג מרוממת ברחבי עיר האבות. ההמונים שצבאו על המקום, השירה, תפילות המניין הגדול והמפגש בין כל גווני הציבור, כל אלו יצרו תחושת אחדות של עם ישראל לגווניו הרבים. אחד משיאי השבת היה פאנל פוליטי וגם מעט רוחני, בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יחד עם שרי עוצמה יהודית, השרים יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו, וכן חברת הכנסת לימור סון הר מלך. מאות אנשים הגיעו לשמוע, לשאול ולהתחזק, והאווירה הייתה טובה ומכבדת.

שבת חיי שרה בחברון ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

אולם יצחק כאמור נפתח לתפילה - דבר שקורה רק פעם בשנה בשבת חיי שרה, אווירת הקדושה הייתה מוחשית, תפילה עמוקה, שירה משותפת ורגעים של רוממות לב שהשאירו חותם על רבים מהמשתתפים.

לאחר התפילה ערך השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בביתו קידושא רבא, אליו הגיעו עשרות אנשים. האווירה הנעימה, השירה והתחושה של שבת משפחתית ויהודית במיוחד נמשכו עד סעודה שלישית, שהייתה באווירה מיוחדת.

קודם כניסת השבת, ערך השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הערכת מצב עם בכירי המשטרה שאחראים על אבטחת עשרות אלפי החוגגים שצפויים להגיע לחברון וקריית ארבע. כמו כן, סייר השר בן גביר במערת המכפלה עם קציני המשטרה וראה את הערכות הכוחות.

בהערכת המצב הדגיש השר בן גביר כי יש לאפשר למתפללים ולבאי חברון לחגוג את השבת בצורה הבטוחה ביותר. השר בן גביר ציין כי המשטרה נערכה עם מרבית הכוחות על-מנת למנוע פגיעה ביהודים והוסיף כי ״השבת הזו היא שבת בה אנו מתחברים לשורשים של אבותינו. אני מלא ערכה למפקד המחוז, לשוטרים ושאר כוחות הביטחון שפועלים בשטח״.

בתוך כך, ממ״ר יהודה, נצ״מ אליהו זיתן הפיץ הנחיות לשוטרים בשטח והדגיש כי יש לכבד את החוגגים: ״בפרשת השבוע נכתב כי אברהם אבינו קונת את חלקת קברה של שרה אימנו, מערת המכפלה״.

לדבריו, ״שבת זו עם השנים הפכה לחגיגת התיישבות והמוני יהודים מגיעים לקריית ארבע/חברון לחגוג את השבת״.

במשטרה הדגישו לשמור על קדושת השבת: ״מבקרי השבת שומרים על קדושתה, אנא הקפד לכבד את המבקרים והימנע מחילול השבת בפומבי. כל המגיעים לשבת זו מגיעים לחגוג, זכור זאת! אנא הימנע מעימותים מיותרים ופעל בסבר פנים יפות לאזרחים״, חתם.

שבת חיי שרה בחברון ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

