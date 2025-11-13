ימים מרגשים עברו על הקהילות היהודיות בצרפת: ראש הישיבה וחבר המועצת הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע בתחילת השבוע הנוכחי למסע חיזוק בן שלושה ימים במדינה. בכתבת הווידאו שלפניכם מובא סיקור נרחב מלווה בתיעודים מהמעמדים המרגשים.

מי שברך לשר

השר זאב אלקין סייר השבוע באומן שבאוקראינה, יחד עם הנהלת נתיב. המשלחת קיימה סיור מקיף במוקדי החיים היהודיים בעיר.את המשלחת קיבל רבה של אומן, הרב יעקב גאן, שאירח את המבקרים בחום ובהערכה. במהלך הביקור ערך הרב גאן “מי שברך” מיוחד לכבוד השר אלקין ולחברי המשלחת.

קרקורים במסלול הירוק

ניסיון הברחה חסר תקדים של בעלי חיים נדירים סוכל היום בנתב"ג, כאשר צעיר מבני ברק (24) ששב מתאילנד ניסה להעביר במזוודתו כמעט מאתיים בעלי חיים אקזוטיים – ביניהם נחשים, צבים, לטאות, צפרדעים וסרטנים. שווי הסחורה הלא חוקית נאמד בעשרות אלפי דולרים.

מקדש מלך

האדמו"ר ממחנובקא בעלזא צפוי להגיע בשבוע הבא לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה בירושלים, שם תתקיים 'שבת קודש' מיוחדת עם נגידי החסידות במנהרות הכותל המערבי. מדובר בפעם הראשונה מאז הכל לכהן כאדמו"ר לפני 40 שנה, שהאדמו"ר ממחנובקא בעלזא עושה שבת כזו בעיר העתיקה בירושלים.

החוליה הראשונה בארה"ב

המונים מתושבי ארצות הברית וקנדה פקדו בשבוע האחרון את ציונו של הרה"ק רבי אליהו יוסף מליניץ באפלו זיע"א, שנפטר בשנת תרע"א ונטמן בבית העלמין 'ברית שלום' שבעיר באפלו, בניו יורק. הציון הקדוש, שהיה עד לאחרונה עלום במידה רבה, הפך בשנים האחרונות למוקד עלייה לרגל כשהמונים רואים ישועות גדולות במקום.

היכל יצחק נפתח

עשרות אלפי יהודים צפויים להגיע למערת בחברון לרגל שבת "חיי שרה". אירוע השיא של השבת, המתנהלת אחת לשנה הוא פתיחת אולם יצחק במערה לתפילת יהודים למשך כל השבת. המשרד לשירותי דת ומנהלת מערת המכפלה נערכים לוגיסטית לאירוע רחב ההיקף.