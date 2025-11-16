כיכר השבת
המסורת נמשכה למרות מזג האוויר הסוער: יחיאל נהרי פתח את 'עונת הבקשות' | צפו

בעיר המקובלים צפת, התחילו השבת את המסורת בבית הכנסת העתיק של שירת הבקשות בליל שבת | החזן יחיאל נהרי הגיע במיוחד מארצות הברית לשבת המרוממת | צפו בתיעוד מסעודה שלישית (חדשות חרדים)

הבקשות בסעודה שלישית בבית הכנסת אבוהב (צילום: בית כנסת אבוהב)

בהתרגשות גדולה ובאווירה חגיגית, התקיימה בשבת פרשת חיי שרה פתיחת עונת שירת הבקשות, במקום המסורתי - בית הכנסת העתיק "אבוהב" בצפת.

אל העיר הצפונית נהרו המונים מכל רחבי הארץ, לרגל השבת המיוחדת שהפכה למסורת רבת שנים.

את המעמד הוביל גדול החזנים בעולם, הפייטן ר' יחיאל נהרי, שהגיע במיוחד מארצות הברית כדי להשתתף בשבת המרוממת.

כבר בליל שבת התמלא בית הכנסת העתיק בקהל עצום שגדשו את הספסלים והרחובות הסמוכים, בראשות טובי החזנים, והפייטנים, רבני העיר וראש עיריית צפת.

שירת הבקשות נמשכה באווירה מחשמלת עד חצות הלילה, כשקולות הפיוט והניגון מילאו את סמטאות צפת העתיקה.

גם סעודה שלישית נערכה ברוב שירה והתרוממות רוח, כשההמונים מלווים את החזן נהרי בשירת תחנונים ובפיוטים מסורתיים.

המתפללים סיפרו ל'כיכר השבת': "שבת זו סימנה את פתיחתה הרשמית של עונת הבקשות לשנת תשפ"ו, מסורת שנמשכת כבר במשך 47 שנה בניצוחו של גבאי וחזן בית הכנסת אבוהב הרב שלמה חדד שעומד מאחורי השבת".

יצוין, כי עונת הבקשות נמשכת עד חג הפורים ומושכת אליה שוחרי מסורת ושירה מבית ומחוץ, עם צפת במרכזה.

טעות -עונת הבקשות מתחילה בשבת בראשית וממשיכה עד ערב פסח .
חזי ירושלים
בצפת מתחילים בחיי שרה
מנחם יחזקאל

