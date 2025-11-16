בהתרגשות גדולה ובאווירה חגיגית, התקיימה בשבת פרשת חיי שרה פתיחת עונת שירת הבקשות, במקום המסורתי - בית הכנסת העתיק "אבוהב" בצפת.

אל העיר הצפונית נהרו המונים מכל רחבי הארץ, לרגל השבת המיוחדת שהפכה למסורת רבת שנים.

את המעמד הוביל גדול החזנים בעולם, הפייטן ר' יחיאל נהרי, שהגיע במיוחד מארצות הברית כדי להשתתף בשבת המרוממת.

כבר בליל שבת התמלא בית הכנסת העתיק בקהל עצום שגדשו את הספסלים והרחובות הסמוכים, בראשות טובי החזנים, והפייטנים, רבני העיר וראש עיריית צפת.

שירת הבקשות נמשכה באווירה מחשמלת עד חצות הלילה, כשקולות הפיוט והניגון מילאו את סמטאות צפת העתיקה.

גם סעודה שלישית נערכה ברוב שירה והתרוממות רוח, כשההמונים מלווים את החזן נהרי בשירת תחנונים ובפיוטים מסורתיים.

המתפללים סיפרו ל'כיכר השבת': "שבת זו סימנה את פתיחתה הרשמית של עונת הבקשות לשנת תשפ"ו, מסורת שנמשכת כבר במשך 47 שנה בניצוחו של גבאי וחזן בית הכנסת אבוהב הרב שלמה חדד שעומד מאחורי השבת".

יצוין, כי עונת הבקשות נמשכת עד חג הפורים ומושכת אליה שוחרי מסורת ושירה מבית ומחוץ, עם צפת במרכזה.