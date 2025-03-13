איגרות חשאיות שנשלחו בין ראשי חמאס ונתפסו ברצועה, מגלות כי לאחר מבצע "שומר החומות", חמאס החליט שהשמדת ישראל היא יעד בר-השגה בטווח הזמן הקרוב | סינוואר ביקש מאיראן 500 מיליון דולר ל"עקירת הישות המדומיינת" | מחבלים מירדן וסוריה היו אמורים להצטרף למתקפה | גם נסראללה תמך בתוכניות של סינוואר (טבח שמחת תורה)
לאחר כעשור בין הצללים, במהלכו לא נחשפו בציבור, והשמועות והאגדות סביבם פרחו כיד הדמיון, בשבועות האחרונים נחשפו אזרחי ישראל (ועזה) למחבלים העזתים המשרתים ב'יחידת הצללים' היוקרתית של ארגון הטרור חמאס, האחראית לשמור על החטופים הישראלים | ב'טקס' המזוויע בו שוחררו ארבע התצפיתניות וכן בשחרור בשבת האחרונה, ה'לוחמים' השפלים עמדו לראשונה אל מול המון עזתי מריע | פרופיל (מגזין כיכר)