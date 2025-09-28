כיכר השבת
"היה ראוי לגזור יותר"

הלינץ' האכזרי בשומר חומות בו נרצח יהודי: זה העונש שהוטל על הפורעים

בית המשפט גזר היום את עונשם של שבעה פורעים ערבים שביצעו לינץ' ביגאל יהודע הי"ד, בזמן מבצע שומר חומות | עורך הדין שייצג את משפחת הנרצח טען שהעונש לא מספק (חדשות בארץ)

יגאל יהושע הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום (ראשון) את עונשם של המחבלים שביצעו לינץ' ביגאל יהודע הי"ד, תושב לוד שנרצח בזמן מבצע שומר החומות.

ארבע שנים אחרי האירוע נגזר על שבעה פורעים שהשתתפו בלינץ' 13 שנים בבית הכלא, מחבל נוסף נידון לשלוש שנות מאסר.

המחבלים רגמו את רכבו באבנים, כתוצאה מכך נפצע יגאל קשה בראשו מאבן ולאחר מספר ימים נפטר מפצעיו. שבעה מהמחבלים הורשעו בעבירה של מעשה טרור של גרימת חבלה בכוונה מחמירה ומחבל נוסף הורשע בעבירת טרור אחרת.

עו"ד חיים בלייכר, שמייצג את אפרים, אחיו של יגאל הי"ד מסר: "לאור הקשיים שעלו בתיק בבית המשפט והעבירה בה הורשעו המחבלים יש כאן עונש מאסר משמעותי שמביא הרתעה מסוימת. אנו סבורים כי היה ראוי בנסיבות האירוע לגזור עונש מאסר של 20 שנים לפחות לכל מחבל, שכן במעשיהם הרצחניים הביאו לרצח יהודי אך בשל היותו יהודי. החוק מאפשר ענישה מקסימאלית של 25 שנה בנסיבות כאלו".

