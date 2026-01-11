קבלה על המרת הצ'קים למזומן ( צילום: דוברות המשטרה )

מפלג ההונאה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, ניהל בשבועות האחרונים חקירה סמויה ומורכבת - שבמרכזה הונאה שפלה, מהזן הנחות ביותר, כנגד קשיש תושב ירושלים. הבוקר (ראשון) הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 10 חשודים במעורבות בפרשה. כעת 'כיכר השבת' עם הפרטים המלאים.

על פי החשד, חברי הרשת, ובראשם קרוב משפחתו של קשיש תושב ירושלים, פעלו באופן שיטתי ומתוכנן נגד הקשיש. מהחקירה הסמויה שנוהלה, עלה החשד כי החשודים התחזו בשמו של הקורבן והצליחו להנפיק במרמה פנקסי צ'קים על שמו. באמצעות הפנקסים משכו סכומי עתק הנאמדים במאות אלפי שקלים - אותם הלבינו לכסף מזומן.

צ'קים על סך 90 אלף ש"ח שנתפסו ברשות החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

בנוסף, החקירה העלתה חשד חמור לפיו חברי הרשת לא הסתפקו בכספו המזומן של הקשיש. על פי החשד, הם החתימו אותו במרמה על ייפוי כוח, באמצעותו הציעו את דירת המגורים שלו למכירה ואף הספיקו לקבל מקדמה כספית משמעותית עבור העסקה. פעילות נחושה של חוקרי ההונאה סייעה בסיכול העסקה, בטרם הושלמה העברת הבעלות על הנכס.

החשודים שנעצרו הבוקר הועברו לחקירה במפלג ההונאה של ימ"ר מחוז ירושלים, בחשד לעבירות הונאה, עושק וקבלת דבר במרמה כלפי חסר ישע, התחזות לאחר, זיוף ועבירות נוספות, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש והונאה, בדגש על פגיעה באוכלוסיות מוחלשות וחסרות ישע, ותשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להגן על הציבור ורכושו", נמסר מהמשטרה.