כיכר השבת
מהומה באילת

המנהל לא דיווח למשטרה על הריב האלים בעסק; העונש היה כואב במיוחד

ריב אלים במיוחד באילת שבדרום הארץ הוביל לסגירה זמנית של בית העסק שבו פרצה הקטטה - לאחר שבעל המקום או גורם מטעמו לא דיווח במשטרה על האירוע החמור כמחויב בחוק (משטרה, בארץ)

סגירת בית העסק (צילום: דוברות המשטרה)

ביום חמישי האחרון פרצה קטטה אלימה במיוחד בבית עסק בעיר אילת שבדרום הארץ. במסגרתה פונה לטיפול רפואי אחד המעורבים, לאחר שנפצע מדקירה.

דיווח על המהומה החריגה הגיע למוקד 100 של זמן קצר אחר שפרצה, ושוטרים הגיעו למקום.

השוטרים הבחינו בהתקהלות מחוץ לעסק ובקורבן שהובהל לטיפול רפואי כשבגופו פציעות חודרות כתוצאה מדקירה.

במקום נפתחה חקירה שהעלתה כי בעל העסק או מי מטעמו לא דיווחו למשטרת ישראל על האירוע החמור, זאת בניגוד לחובתם על פי דין.

היום (ראשון) מסרה המשטרה כי לאחר בחינת כלל השיקולים והנסיבות, הורה קצין אבטחה ורישוי של מרחב אילת, רפ״ק יניב חן, על סגירת בית העסק בצו סגירה מנהלי למשך 15 ימים, בהתאם לסעיף 23(א) לחוק רישוי עסקים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות וללא פשרות כלפי מוקדי סיכון, אירועי אלימות ועסקים הפועלים בניגוד לחוק – למען שמירה על שלום הציבור וביטחונו", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר