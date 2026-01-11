ביום חמישי האחרון פרצה קטטה אלימה במיוחד בבית עסק בעיר אילת שבדרום הארץ. במסגרתה פונה לטיפול רפואי אחד המעורבים, לאחר שנפצע מדקירה.

דיווח על המהומה החריגה הגיע למוקד 100 של משטרת ישראל זמן קצר אחר שפרצה, ושוטרים הגיעו למקום.

השוטרים הבחינו בהתקהלות מחוץ לעסק ובקורבן שהובהל לטיפול רפואי כשבגופו פציעות חודרות כתוצאה מדקירה.

במקום נפתחה חקירה שהעלתה כי בעל העסק או מי מטעמו לא דיווחו למשטרת ישראל על האירוע החמור, זאת בניגוד לחובתם על פי דין.

היום (ראשון) מסרה המשטרה כי לאחר בחינת כלל השיקולים והנסיבות, הורה קצין אבטחה ורישוי של מרחב אילת, רפ״ק יניב חן, על סגירת בית העסק בצו סגירה מנהלי למשך 15 ימים, בהתאם לסעיף 23(א) לחוק רישוי עסקים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות וללא פשרות כלפי מוקדי סיכון, אירועי אלימות ועסקים הפועלים בניגוד לחוק – למען שמירה על שלום הציבור וביטחונו", נמסר מהמשטרה.