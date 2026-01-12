סמוך לחצות לילה (בין ראשון לשני) התקבל דיווח על רכב שהתהפך בכביש 557 בסמוך לכפר שופה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 30 עם חבלה רב מערכתיתוהעניקו טיפול רפואי לצעיר בן 19 במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלות בראש ובבטן.

פרמדיקים במד"א אחמד אבו-שאח ואייל עטיה, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק, הפוך על הגג, ולידו גבר כבן 30 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו.

"בתוך הרכב נלכד צעיר בן 19 שהיה מעורפל הכרה וסבל גם הוא מחבלות קשות בגופו, תוך כדי שחילצנו אותו, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

הקו השחור: ארגנטינה הקפיאה את התוכנית להעברת השגרירות לירושלים בעקבות סכסוך דני שפיץ | 09:27

אביחיל חריר ר"צ זק"א אבני חפץ ויאיר קינד מתנדב זק"א צוות אבני חפץ, שהגיעו לזירה, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב מרוסק שהתהפך על הגג. מחוץ לרכב שכב גבר כבן 30 ללא סימני חיים ולאחר בדיקות רפואיות פרמדיק מד"א נאלץ לאשר את מותו.

"בתוך הרכב נלכד צעיר כבן 20 כשהוא מעורפל הכרה עם חבלות קשות, הוא פונה במצב קשה לבית החולים. מתנדבי זק"א מחוז ש"י פעלו בזירה במשך זמן ממושך לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים לקבורה".