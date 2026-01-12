אמש (ראשון) נרשמה התפתחות משמעותית בגיבוש חזית החרדית האחידה נגד חוק הגיוס המתגבש. במעונו של האדמו"ר מצאנז בקרית צאנז בנתניה, נערכה פגישה מכריעה בהשתתפות האדמו"ר ממודז'יץ, הגאון רבי צבי רבינוביץ ראש ישיבת באיאן, ומזכיר מועצת גדולי התורה הרה"ג ר' יעקב ולצר.

המפגש נועד לתאם את הצעדים האחרונים לקראת המשימה שהוטלה על האדמו"רים מצאנז וממודז'יץ לעלות למעונותיהם של מנהיגי עולם התורה הליטאי, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, כדי להציג את עמדתה הבלתי מתפשרת של אגודת ישראל נגד חוק ביסמוט והסנקציות המוטלות על לומדי התורה.

המפגש בנתניה הוא המשך ישיר לכינוס הדרמטי של מועצת גדולי התורה שנערך בשבוע שעבר באולמי "בית מלכה" בירושלים. בכינוס, בו השתתפו מרנן ורבנן האדמו"רים מגור, בעלזא, ויז'ניץ, צאנז, באיאן, סערט ויז'ניץ ומודז'יץ, התקבלה החלטה עקרונית לסרב לכל חוק גיוס הכולל סנקציות, אך פרסום ההחלטות האופרטיביות נדחה ל"בוא העת".

כזכור, באופן חריג, חברי הכנסת של הסיעה לא נכנסו בסוף הדיון כנהוג.

ברקע הדברים עומדת הודעת האכזבה העמוקה שפרסמה המועצה בביטאוני המפלגה 'המודיע' ו'המבשר'. בהודעה הובהר כי הניסיון להפוך את בני הישיבות לעבריינים מחייב עמידה נחרצת.

לדברים הצטרף מכתבו החריף של האדמו"ר מסלונים, שנעדר מהכינוס אך שיגר דברים נוקבים שהוקראו בפני חברי המועצה. "לא נעזוב את היכלי הישיבות בכל מצב", כתב האדמו"ר, והבהיר כי הוא מתנגד לכל חוק המטיל עונשים על לומדי התורה.

כעת, עיני כל עולם התורה נשואות לפגישה המתוכננת של האדמו"רים עם גדולי ישראל הליטאים. השליחים ינסו לשכנע את מנהיגי 'דגל התורה' להצטרף למהלך פומבי חריף ומתואם, שיבהיר לממשלה כי הציבור החרדי לא יוכל להשלים עם חוק שפוגע בציפור הנפש של היהדות החרדית.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי התיאום שנראה אמש בנתניה מסמן את תחילתו של מאבק עיקש, שעשוי להוביל לטלטלה פוליטית משמעותית ביחסים שבין המפלגות החרדיות לקואליציה.