נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ממשיך לאיים על איראן שהורגת מפגינים וחשף כי איראן הציעה לחזור למשא ומתן על הסכם הגרעין.

בשיחה עם כתבים על האייר פורס 1 בדרכו הלילה (בין ראשון לשני) מפלורידה לוושינגטון, איים הנשיא טראמפ: "אם הם יעשו את זה (יהרגו מפגינים. י-נ) - נגיב בכוח שהם מעולם לא פגשו קודם לכן. הם אפילו לא יאמינו לזה".

באשר להצעה של איראן לחזור לשולחן המשא ומתן על הגרעין, אמר טראמפ: "אני חושב שנמאס להם לחטוף מארצות הברית, איראן רוצה לנהל משא ומתן". לדבריו, ייתכן ותקבע פגישה אבל כנראה שארה"ב תצטרך לפעול קודם לכן באיראן.

טראמפ תקף את המשטר האיראני על הרג המפגינים: "אלה אנשים אלימים. אם אתם קוראים להם מנהיגים, אני לא חושב שהם מנהיגים - הם שולטים באמצעות אלימות. נדמה שיש כמה אנשים שנהרגו שלא היו אמורים להיהרג".

טראמפ נשאל על ידי אחד הכתבים האם איראן חצתה את הקו האדום שהוא עצמו הציב לה, הנשיא השיב: "נראה שזה המצב. אנחנו בוחנים את זה ברצינות. אנחנו בוחנים כמה אפשרויות חזקות מאוד, ונקבל החלטה".

הנשיא הוסיף במסר המאיים שלו על איראן: "אני לא מתכוון לומר מתי, איפה או איך נפעל. אם משמרות המהפכה יהרגו מפגינים, נגיב בכוח שהם מעולם לא ראו קודם לכן. הם אפילו לא יאמינו לזה".

אמש דווח ב-i24NEWS, הפור נפל וטראמפ החליט לסייע למפגינים האיראניים שיוצאים מדי ערב לרחובות. הוא אכן החליט להתערב, אבל השאלה היא מתי ואיך.

בדיווח נכתב כי הנושא הזה נמצא בדיונים אינטנסיביים שמתנהלים בוושינגטון, הם מנסים להחליט האם הם רוצים לסייע למפגינים באמצעות תקיפה צבאית - כלומר, תקיפת יעד משטר, או בתצורה אחרת שיכולה להיות מתקפת סייבר או באמצעות הכנסת אמצעי 'סטארלינק'.

כמו כן, הנושא בדיונים בצמרת הממשל האמריקני, הדיונים נהיו יותר אינטנסיביים ומשמעותיים אחרי המחאות שהתנהלו במהלך סוף השבוע כשיצאו מאות אלפי מפגינים והיו הרבה הרוגים.

מוקדם יותר אתמול הטלגרף הבריטי דיווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוזהר שהצבא האמריקני זקוק לעוד זמן כדי להיערך לתקיפות נגד איראן. בפני הנשיא הוצגו מגוון מטרות שניתן יהיה לתקוף אם יחליט על כך.

אחד מיעדי התקיפה שעלו בדיון, כך על פי הדיווח, הוא פגיעה בגורמי הביטחון שאחראים לדיכוי ההפגנות. לא ברור אם בדיון עלתה אפשרות של פגיעה בגורמים בכירים יותר במשטר.