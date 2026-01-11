מזג האוויר הסוער חוזר: על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר (שני) תחול ירידה בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו ובצפון ייתכן גשם מקומי.

משעות הערב יחלו לרדת גשמים ‏לפרקים בצפון הארץ, אשר יתפשטו בהדרגה למרכזה, וילוו בסופות רעמים. בלילה ייעשה גשום וסוער מהצפון ועד לצפון הנגב, ובחרמון תתחולל סופת שלגים. קיים ‏חשש משיטפונות בנחלי המזרח, ומהצפות במישור החוף.

בשלישי יהיה גשום סוער וקר. רוחות חזקות ינשבו ברוב אזורי הארץ, עם משבים עזים, וקיים חשש ‏מנזקי רוח. גשמים ירדו לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים סופות רעמים ‏בודדות. קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח והנגב.

בחרמון תתחולל סופת שלגים. שלג ‏קל צפוי לרדת גם בפסגות הרי הצפון מעל 1000 מ'. הים התיכון יעשה סוער עד זועף, ‏בנגב ייתכן אובך.

ברביעי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהממוצע ‏לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ינשבו רוחות מתונות עד ערות.

חמישי: מעונן חלקית, ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ממוצעות לעונה‏. יום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.