מזג האוויר הסוער חוזר: על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר (שני) תחול ירידה בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו ובצפון ייתכן גשם מקומי.
משעות הערב יחלו לרדת גשמים לפרקים בצפון הארץ, אשר יתפשטו בהדרגה למרכזה, וילוו בסופות רעמים. בלילה ייעשה גשום וסוער מהצפון ועד לצפון הנגב, ובחרמון תתחולל סופת שלגים. קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח, ומהצפות במישור החוף.
בשלישי יהיה גשום סוער וקר. רוחות חזקות ינשבו ברוב אזורי הארץ, עם משבים עזים, וקיים חשש מנזקי רוח. גשמים ירדו לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים סופות רעמים בודדות. קיים חשש משיטפונות בנחלי המזרח והנגב.
בחרמון תתחולל סופת שלגים. שלג קל צפוי לרדת גם בפסגות הרי הצפון מעל 1000 מ'. הים התיכון יעשה סוער עד זועף, בנגב ייתכן אובך.
ברביעי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהממוצע לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ינשבו רוחות מתונות עד ערות.
חמישי: מעונן חלקית, ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ממוצעות לעונה. יום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0 תגובות