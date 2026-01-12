כיכר השבת
האלימות בבני ברק

שר הביטחון על הפריצה לכנס חשמונאים: "קו אדום מוחלט, לא נשלים עם אלימות"

שר הביטחון כ"ץ התייחס לפריצת הקיצוניים לכנס של חטיבת 'חשמונאים' בבני ברק: "מגנה בכל תוקף את המעשים האלימים, פגיעה בכוחות הביטחון ובחיילי צה"ל היא קו אדום מוחלט - ולא נשלים עם אלימות מכל סוג" (חדשות)

6תגובות
שר הביטחון ישראל כ"ץ (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס הבוקר (שני) לפריצת הקיצוניים לכנס של חטיבת 'חשמונאים' בעיר והדגיש כי מדובר ב"קו אדום מוחלט - ולא נשלים עם אלימות מכל סוג".

בפתח דבריו אמר השר : "אני מגנה בכל תוקף את המעשים האלימים של הקומץ הקיצוני שהתפרץ לכנס של חטיבת החשמונאים. פגיעה בכוחות הביטחון ובחיילי צה"ל היא קו אדום מוחלט - ולא נשלים עם אלימות מכל סוג".

שר הביטחון הוסיף: "למתפרעים הללו יש הרבה מה ללמוד מלוחמי ומפקדי חטיבת החשמונאים - שמייצגים שילוב ערכי של לימוד תורה, תרומה למדינה ודרך ארץ".

לדבריו: "חטיבת החשמונאים ויחידות נוספות המשלבות מתגייסים חרדים ימשיכו לגדול ולהתחזק - ואף קומץ אלים לא יעצור את זה".

מוקדם יותר גינה הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, יו"ר 'ישר', את האלימות נגד כינוס החטיבה ואמר: "תקיפת חיילי חטיבת חשמונאים, הלוחמים שבחרו להעמיד את ביטחון עמם לנגד עיניהם ומשלבים תורה והגנת הארץ, ע״י משתמטים קיצוניים היא חציית קו אדום נוסף. המשטרה נדרשת לאתר את הפורעים ולמצות עמם את דין".

לדבריו: "הממשלה ומנהיגי המפלגות החרדיות חייבים לגנות את התקיפה. עברנו מהשתמטות מאורגנת למניעה אלימה מאחרים להתגייס.

"גרירת הרגליים ומסמוס חוק הגיוס ע״י קואליציה שמתמקדת רק בהישרדות פוליטית, מעודדת את האנרכיסטים המשתמטים ומחלישה את ביטחון ישראל".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוחות משטרה פעלו אמש (ראשון) לפנות כמאה מפגינים מהפלגים הקיצוניים שניסו לפרוץ לכנס של חטיבת החשמונאים, שנערך בבני ברק עבור אבות ללוחמים.

המפגינים ניסו לחדור לאולם בכוח ולשבש את האירוע של החטיבה החרדית החדשה. המשטרה פעלה במקום לפיזור ההתקהלות ולהשבת הסדר.

במהלך ניסיונות הפריצה התפתחו עימותים פיזיים בין המפגינים לבין כוחות האבטחה והמשטרה. באירוע, שבו השתתפו כ-60 אבות ללוחמים, נפצעו כמה חיילים באורח קל. כמו כן, המח"ט אלוף-משנה אבינועם אמונה חולץ מהמקום על ידי המשטרה.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.

"כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (34%)

לא (66%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
אתם משלימים עם "אקסטרה" הרוצחים, אז למה שלא תשלימו עם זה? אקסטרה הייתה צריכה להיסגר ביום רביעי שעבר
אורי מקלב
4
חוצפה לעשות כזה כנס בפרט בעיר התורה בני ברק ! לא נשלים עם זה !
יואל
שוטים אתם הבאתם את החורבן עלינו בגלל התקיפות שלכם קנאות שבכלל לא לשם שמים הכל לשם כבוד ותיסכול כבר שנים . אם הייתם מתנהגים בכובד ראש בלי הפגנות עושים מעשים של כבוד שמים ולא מעשים של אנשי רחוב אז לא היו סובלים לא מעצרים בכלל
יהודה
3
שורש הבעיה זה אך בגלל שעשו הפגנות ועושים רק בגלל זה יש את המעצרים ההמוניים. אם היו מתנהגים נורמלי הכל היה חלק. מי שעשו הפגנות ועושים זה כאלו שהם בכלל לא קנאים אלא מחפשים בעיות ואקשן אנשים משועממים. לא בני תורה או תלמדי חכמים ואם כן לומדים אז זה לימוד שלא לשם שמים. הגיע הזמן לעשות תשובה עד מתי יו
יהודה
2
המסרבים להתגייס הם ימין או שמאל? בכל מקום בעולם הם שמאל ובישראל? אלה הם הממשלה "על ימין מלא מלא"..עדיין יש כאלה הטוענים שהם ימנים ולכן הם תומכים בממשלה וטרם הבינו עיוות זה. מקשקשים אצלינו על אובדן משילות בין הערבים בצפון ובדרום שהגיעה לשיא בממשלת "ימין על מלא מלא" ואכן כך..ומה עם אובדן משילות בירוש
יעקב
1
אדוני השר איך אתה משלים עם העובדה שיש רק סבבים ולא מיגור האויב באמת? בשביל מה ולאיזה צורך נהרגו ונפצעו אלפי יהודים? איך אתה משלים אם התעצמות חמס?מי קובע מה חשיבות של החיים שלנו באמת הראש היהודי או טראמפ
שלום

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר