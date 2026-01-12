שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס הבוקר (שני) לפריצת הקיצוניים לכנס של חטיבת 'חשמונאים' בעיר בני ברק והדגיש כי מדובר ב"קו אדום מוחלט - ולא נשלים עם אלימות מכל סוג".

בפתח דבריו אמר השר כ"ץ: "אני מגנה בכל תוקף את המעשים האלימים של הקומץ הקיצוני שהתפרץ לכנס של חטיבת החשמונאים. פגיעה בכוחות הביטחון ובחיילי צה"ל היא קו אדום מוחלט - ולא נשלים עם אלימות מכל סוג".

שר הביטחון הוסיף: "למתפרעים הללו יש הרבה מה ללמוד מלוחמי ומפקדי חטיבת החשמונאים - שמייצגים שילוב ערכי של לימוד תורה, תרומה למדינה ודרך ארץ".

לדבריו: "חטיבת החשמונאים ויחידות נוספות המשלבות מתגייסים חרדים ימשיכו לגדול ולהתחזק - ואף קומץ אלים לא יעצור את זה".

מוקדם יותר גינה הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, יו"ר 'ישר', את האלימות נגד כינוס החטיבה ואמר: "תקיפת חיילי חטיבת חשמונאים, הלוחמים שבחרו להעמיד את ביטחון עמם לנגד עיניהם ומשלבים תורה והגנת הארץ, ע״י משתמטים קיצוניים היא חציית קו אדום נוסף. המשטרה נדרשת לאתר את הפורעים ולמצות עמם את דין".

לדבריו: "הממשלה ומנהיגי המפלגות החרדיות חייבים לגנות את התקיפה. עברנו מהשתמטות מאורגנת למניעה אלימה מאחרים להתגייס.

"גרירת הרגליים ומסמוס חוק הגיוס ע״י קואליציה שמתמקדת רק בהישרדות פוליטית, מעודדת את האנרכיסטים המשתמטים ומחלישה את ביטחון ישראל".

כפי שדווח ב'כיכר השבת', כוחות משטרה פעלו אמש (ראשון) לפנות כמאה מפגינים מהפלגים הקיצוניים שניסו לפרוץ לכנס של חטיבת החשמונאים, שנערך בבני ברק עבור אבות ללוחמים.

המפגינים ניסו לחדור לאולם בכוח ולשבש את האירוע של החטיבה החרדית החדשה. המשטרה פעלה במקום לפיזור ההתקהלות ולהשבת הסדר.

במהלך ניסיונות הפריצה התפתחו עימותים פיזיים בין המפגינים לבין כוחות האבטחה והמשטרה. באירוע, שבו השתתפו כ-60 אבות ללוחמים, נפצעו כמה חיילים באורח קל. כמו כן, המח"ט אלוף-משנה אבינועם אמונה חולץ מהמקום על ידי המשטרה.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.

"כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים".