אם עדיין לא טעמתם בלונדיז, כנראה שתופתעו. הם נראים כמו בראוניז בהירים, אבל הטעם שלהם שונה לגמרי - עשיר, חמאתי, עם ניחוח קרמל עדין ומרקם לעיס שקשה להפסיק לאכול. הכי טוב? הכל נכנס לקערה אחת, בלי מיקסר ובלי להסתבך עם הקצפות (אוכל ומתכונים)
עוגיות שוקולד צ'יפס ביתיות לא משתוות לאלו הקנויות. הטעם, המרקם, הגודל, או בכלל החוויה. הן פשוט יותר טובות. אבל לא עוד, כי עם המתכון הזה תיצרו עוגיות שוקולד צ'יפס של קונדיטוריות מובחרות, במטבח שלכם. יש להן קצוות פריכים וחלק מרכזי רך ולעיס ובקיצור, מושלמות (מתכונים, אוכל)
יש כל כך הרבה וריאציות לעוגיות שוקולד צ'יפס, אבל אלו מעט מלוחות, עם נגיעות טעם אגוזיות, תודות לטחינה, שגם יוצרת מרקם ייחודי - החלק התחתון שלהן הופך לפריך, בעוד החלק הפנימי נשאר לח ודביק. בנוסף, זילוף של מלח גס בסיום מוציא עוד טעם מהטחינה והשוקולד המריר. בקיצור, שלמות (מתכונים, אוכל)
עוגת שוקולד הצ'יפס הזו לחה וחמאתית ולא תזדקקו ליותר מכמה מרכיבים בסיסיים כדי ליצור אותה. תוכלו להכין לה ציפוי עם מרקם דמוי פאדג' - מחימום של חמאת בוטנים ושוקולד במיקרוגל וזיגוג מעל. אבל לדעתנו היא מושלמת בדיוק כפי שהיא (מתכונים, אוכל)
מה אנחנו אוהבים במאפינס הללו? אוקיי, קודם כל, הם טעימים בטירוף (תכלס, מה יכול להיות לא טעים בשילוב של וניל-שוקולד?), קלים להכנה, מהירים ועשויים מקמח מלא (פחות נקיפות מצפון). מה אנחנו לא אוהבים בהם? ובכן, הם קטנים - מה שגורם לנו לצרוך כמות גדולה יותר מהם. אבל נו, אמרנו, קמח מלא (מתכונים, אוכל)
היש דבר יותר נוח ומטעין מחטיפי אנרגיה קנויים? כנראה שלא, אבל נפילת הסוכר שמגיעה אחרי אכילתם פחות קוסמת לנו, אז המתכון הזה לחטיפי גרנולה ושוקולד צ'יפס לעיסים בא להחליף אותם. הם נוחים וזמינים באותה מידה, אבל נטולים מרכיבים מסתוריים וקצת יותר טובים לגוף שלכם ושל ילדיכם (מתכונים, אוכל)
מעבר להיותן חמודות ומתוקות בטירוף, אחד היתרונות הבולטים של עוגיות השוקולד צ'יפס הללו הוא היעדר המצפון: אין ברירה אלא לצרוך אותן בכפולות - הן פשוט זעירות. ושימו לב, בונוס נוסף: הן נעשות בקערה אחת. מינימום כלים לשטיפה (מתכונים, אוכל)
אם פנקייקס זה חלק משגרת הבוקר שלכם ואתם רוצים לגוון - העוגה הזו היא התחליף המושלם. מתוקה, רכה ומשגעת. מתכון לעוגת שוקולד צ'יפס ואגוזים שאפשר לאכול לארוחת בוקר, לבראנץ' או כקינוח לצד כדור גלידה בטעם קפה (מתכונים, אוכל)
המתכון הבא נוצר בהשראת עוגיות שוקולד צ'יפס מושחתות שנמכרות בוולט דיסני. הן בשרניות במיוחד ומעבר לנטיפי השוקולד המצויים בתוך הבצק שלהן, הן מצופות בנטיפי שוקולד מעל - מה שמבטיח מקסימום שוקולד בכל נגיסה והן לא רק טעימות בטירוף, אלא גם מרשימות ברמות (מתכונים, אוכל)
היום נחגג ברחבי העולם יום השוקולד הלאומי ואין עת מתאימה מזו להתפנקות בקינוח שוקולדי מתוק ומושחת, מינוס רגשות האשם. אז קבלו בתרועות את המנה הבאה: קאפקייקס שוקולד צ’יפס חמימים, עם רוטב שוקולד לוהט וגלידת וניל קרה ומרעננת - שילוב מנצח לקיץ לוהט (מתכונים, אוכל)
אמרו יפה שלום לחבר החדש והכי טוב שלנו: עוגיית שוקולד צ'יפס במחבת. כאמור, אתם לא צריכים מיקסר כדי להכין אותה (תודה, חמאה מומסת מראש) וגם לא ללכלך תבנית עוגיות. כל שנדרש הוא מחבת אחת הבטוחה לשימוש בתנור וכמובן, כוס חלב גבוהה בצד. אנו אוהבים להשתמש במחבת מברזל יצוק לתפקיד (זה מבטיח שטח חוץ פריך ושטח פנים רך), אבל כל מחבת בגודל 25 ס"מ תעבוד, כל עוד תשמנו אותה קודם. לשדרוג, אפשר להחליף את השוקולד צ'יפס בעדשים, להוסיף אגוזים קצוצים או להשתמש בכמות שווה של שוקולד מריר קצוץ. קשה לטעות כאן; אחרי הכל, מדובר בעוגיית ענק (מתכונים, אוכל)
עוגיות פריכות מבחוץ, רכות מבפנים עם נתחי שוקולד הנמסים בפה בכל נגיסה. נשמע טוב, אה? חכו, הן משובחות אפילו יותר הודות לפיסות מרשמלו המתחבאות בפנים ויוצרות חוטי סוכר נמתחים שהילדים ישתגעו מהם (מתכונים, אוכל)
אוהבים עוגיות רכות ונימוחות עם התפרצות של נתחי שוקולד בכל נגיסה? כנראה שתאהבו לא פחות את הגרסה המושחתת של עוגיית שוקולד צ'יפס אחת גדולה, שהיא מעין שילוב של עוגה ועוגיה יחדיו. קלה להכנה ובעלת אותו טעם נוסטלגי של עוגיות שוקולד צ'יפס רגילות (מתכונים, אאוכל)
לפעמים, אתם משתוקקים לעוגיית שוקולד צ'יפס ביתית ואתם לא רוצים "להפוך" את המטבח בשביל להשיג אותה. הנה הדרך האידאלית למלא את משאלתכם לנשנוש מתוק לאחר ארוחת הערב, עם פינוק של מנה אחת (אם כי לא נשפוט אתכם אם תחליטו להכפיל את המתכון). אז תפסו את הספל האהוב עליכם וצאו לדרך (מתכונים, אוכל)
עובדה: אנחנו מכינים בצק עוגיות רק כדי לאכול אותו טרם האפייה. אז חשבנו, למה לא להכין גרסה ידידותית יותר? וכך נולד המתכון שלנו למטבל בצק עוגיות שוקולד-צ'יפס המבוסס על גבינת שמנת ומוכן תוך רבע שעה (מתכונים, אוכל)
לבלוג שלי עולים הרבה מתכונים נוטפי חמאה, סוכר וקמח לבן, אבל בחיי היום יום אני משתדלת לחיות באיזון והעוגיות האלו עושות לי את העבודה לקלה יותר. מכינים אותן בכמה דקות, אפילו בלי מיקסר (יותר קל מלהעמיד סיר קציצות) והילדים בטוחים שאלו עוגיות שוקולד צ׳יפס רגילות וכלל לא מבחינים בהבדל (מתכונים, אוכל)
5 מרכיבים פשוטים וזמינים, 10 דקות הכנה, 20 דקות בתנור ועד 3 ימי אחסון במקרר - זה כל מה שהמאפינס המופלאים האלה דורשים. פנטסטי, לא? תוכלו להעיר את הילדים, ליצוק את הבלילה לתבניות ורגע לפני שהם יוצאים מהבית, לצייד אותם בפינוק מתוק - ובריא! - ליום מוצלח (מתכונים, אוכל)