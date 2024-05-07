קהילת התורה בטורנטו אירחה השבוע בכבוד ובהתרגשות את הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, ראש רשת כוללי 'תשובות והנהגות', ובנו של פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך, שהביא את דבר ה' מירושלים אל היכלי התורה בעיר | צפו בגלריה
מקרה נדיר בבית הדין הרבני בתל אביב: בני זוג במצב רגיש ומיוחד הגיעו לבית הדין על מנת להתגרש. הבעל הינו חרש ואילם, והאישה חירשת, אילמת ועיוורת, הדיינים נעזרו בשפת הסימנים ומתורגמנית מטפלת כדי להסדיר לבני הזוג גט - כדת משה וישראל (חדשות)
לא רק הסימנים שאנו מכירים מההגדה היו שם. יוסי ברנפלד היה עם הילדים המיוחדים של ביה"ס 'בית שי' של 'אהל שרה'. כשהוא חבוש בספודיק ועטוי בקיטל הסביר הרב קלוגמן לתלמידים את מה שכבר למדו כל אחד בכיתתו. הפעם זה היה מוחשי לגמרי. חלוקת היין לקדש, נטילת ידיים לרחץ, יחץ ומוציא מצה. לא ויתרו שם על כל שלב. הילדים המיוחדים אף זכו ל'גילוי אליהו'. צפו בסדר המרגש
בבוקר שאחרי החתונה נכנסתי לחדר שלה שהיא השאירה טיפה מבולגן וצחקתי. לא יודעת מה הצחיק אותי אבל צחקתי בקול אפילו. היום אני נכנסת לשם והעצב הזה שנמצא גם בלי להיכנס לחדר שלה, מתרגש ומעלה לי קצת דמעות. זה כמו ניתוח, ככה זה מרגיש לי (משפחה)