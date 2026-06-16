ביקור רב רושם ערך השבוע בעיר ואם בישראל טורנטו שבקנדה, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, ראש רשת כוללי 'תשובות והנהגות' ובנו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך.

הגרח"ע הגיע לטורנטו בשליחותו המיוחדת של אביו הגדול הגר"מ שטרנבוך, כדי להביא את דבר ה' מירושלים. במהלך ימי הביקור, עבר הגאון בין היכלי הישיבות והכוללים בעיר, שם נשא שיחות חיזוק והתעוררות אשר הותירו רושם כביר על שומעיהן.

רגע מרגש במיוחד נרשם בעת ביקורו של הגאון בישיבה הייחודית לבחורים חירשים. הגאון נשא בפניהם משא חיזוק מיוחד בטוב טעם ודעת, כאשר לצידו עומד מתרגם מקצועי המעביר את הדברים בשפת הסימנים לבחורי החמד, שגמעו בצמא את דברי ההתעוררות. בתום השיחה פצח הגאון בריקוד נלהב יחד עם ראשי הישיבה והתלמידים.