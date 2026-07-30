בשכונת קריית משה בירושלים נחנך בית עבור חיילים חרדים בודדים. מדובר בדירה ה - 34 במספר של האיגוד הלאומי לשירות חרדים ״שומר ישראל״ ועמותת נצח יהודה. כיום מערך הדירות מעניק בית חם ומעטפת תומכת לכ-250 חיילים בודדים מכלל המסלולים והיחידות.

בבית החדש מתגוררים שבעה חיילים המשרתים במגוון מסלולים וזרועות, בהם גדוד 'נצח יהודה', פרויקט 'יואב', 'בינה בירוק' ומערך המודיעין. הבית נתרם על ידי מר דוד פרידמן מלוס אנג'לס, והוא מוקדש לזכרם של קרובי משפחתו ניצולי השואה, אביו, הרב יעקב בן מרדכי פרידמן ז"ל, מרת חנה לאה ע"ה בת ר' יצחק דוד ז"ל, וחמיו, ר' שלמה יחיאל הלוי ז"ל בן ר' משה ז"ל.

הרב צבי קלבנאו, נשיא וממייסדי עמותת 'נצח יהודה', אמר בטקס הפתיחה "חשוב להסביר מה למעשה אומר 'בית לחייל בודד', כי זה אינו דבר מובן מאליו", אמר הרב קלבנאו. "בצה"ל, חייל בודד מוגדר רשמית כמי שהוריו אינם חיים בישראל, אך ההגדרה שלנו רחבה מעט יותר. החברה החרדית עשירה ומורכבת, וכמו בכל קהילה יש לה דינמיקה משלה, ודינמיקה זו לא תמיד מותירה מקום לכל חייל להרגיש שיש לו לאן ללכת בערב שבת, או שמישהו מחכה לו כשהוא יוצא לחופשה. המטרה שלנו היא פשוטה, אף חייל לא צריך להתמודד עם זה לבד. לכל אחד מהם מגיע מקום לקרוא לו בית, ומקום להרגיש בו בבית".

הרב קלבנאו הוסיף והדגיש את גודל ההקרבה של הלוחמים החרדים, "כל חייל חרדי בודד שנכנס בדלת הזאת מעניק משהו עצום מעצמו, את זמנו, את נוחותו, ואת מקומו בעולם שלא תמיד מפנה מקום למה שהוא עושה. המעט שאנו מחויבים לעשות בתמורה הוא לוודא שהוא לעולם לא ייאלץ לתהות היכן ישן, או האם מישהו שמח לראותו. ארוחה חמה, מיטה משלו, ומישהו ששואל לשלומו. פשוט בית".

יהודה שפירא, מנהל אגף הדירות לחיילים בודדים בעמותת 'נצח יהודה', בירך על חנוכת הבית החדש ואמר: "מאחורי כל דלת בדירות הללו עומד סיפור חיים של חיילים שבחרו לשרת, ולעתים משלמים על כך מחיר אישי ולא פשוט. התפקיד שלנו הוא לא רק לספק להם מפתח ומיטה, אלא להבטיח שהם נכנסים למקום שבו הם מרגישים רצויים, עטופים ובטוחים. הדירה הזו בקריית משה היא לא רק פתרון דיור, היא בית במלא מובן המילה".