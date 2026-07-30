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נהג אמבולנס מואשם בריגול עבור איראן | מחיר הדלק מזנק • צפו

ההסלמה מול איראן נמשכת, טראמפ שוקל מערכה אווירית נרחבת | סערה בבית הלבן דיווחים שטראמפ זועם | מחיר הדלק מזנק | גל חום קיצוני ברחבי הארץ | כתב אישום נגד החשוד ברצח הרב עמוס גואטה זצ"ל | נהג אמבולנס מואשם בריגול עבור איראן |והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

יוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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