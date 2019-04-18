האדם נוטה לחשוב שתחושותיו ומחשבותיו שקופות לסביבה הרבה יותר מכפי שהן באמת - תופעה פסיכולוגית המוכרת בשם אשליית השקיפות | תופעה זו גורמת לנו להאמין שהלחץ, המבוכה או השקרים שלנו גלויים לכולם, גם כשבפועל רוב האנשים אינם מבחינים בהם | כיצד היא פועלת, במה היא שונה מאפקט הזרקור, ואילו לקחים נוכל להפיק ממנה לחיים האישיים, לעבודה ולחברה כולה? (פסיכולוגיה)
יומן הפגישות האישי של שר החינוך לשעבר שי פירון פורסם לבקשת התנועה לחופש המידע. בין היתר עולה ממנו כי פירון נפגש עם מי שכיום חשודים בפרשת השחיתות הגדולה בישראל ביתנו, וקיים עשרות מפגשים עם עיתונאים. בנוסף נראה כי פירון 'הבריז' מכנס בו אמור היה להיות הנואם המרכזי
לאחר חשיפת "כיכר השבת" על חשבוניות מנופחות באלפי שקלים שקיבלו לקוחות חבילות "ללא הגבלה" בסלקום, משרד התקשורת הוציא הנחיה לחברות הסלולר בה המשרד דורש שקיפות מלאה ופרטים מלאים שינתנו ללקוחות גם בחבילות המתחזות לחבילות "ללא הגבלה" (דיגטל)