האם הייתם לוחצים על כפתור שהופך אתכם לרזים ברגע? • מדריך הכושר משה מנס מארח את יוסי עבדו לשיחה חושפנית על האשליה של הרזיה מהירה, תופעות הלוואי שמשביתות את החיים והטעות הגדולה של המרזים: "אתה יורד בשריר, לא בשומן" • צפו בראיון
רוב מוחץ בקרב מקבלי החיסון השלישי נגד קורונה טוענים כי הרגשתם הכללית יום אחרי הייתה דומה או טובה יותר לעומת ההרגשה הכללית בימים שלאחר קבלת מנת החיסון השנייה • מחקר ראשון שבוצע מישראל פורס את תופעות הלוואי שעליהם דיווחו אלפי המתחסנים בחיסון השלישי (קורונה)
הפיילוט החדשני של משרד הבריאות, ינסה לעקוב אחר תלונות של משתמשים ברשת החברתית 'פייסבוק' וינסה להפיק מהם מידע על תופעות לוואי משימוש בתרופות. במסגרת הבדיקה הראשונית עלתה התאמה של 85 אחוז בין תלונות ברשת החברתית לבין מחקרים רפואיים (חדשות, מעניין)
תרופה הניתנת לטיפול בתת-פעילות של בלוטת התריס מעוררת סערה במערכת הרפואית. מרכיב התרופה שונה והחולים החלו לדווח על תופעות לוואי חמורות. אחד מנפגעות התרופה היא לירן גל, שכתבה היום באתר ynet: "כבר כמה חודשים אני סובלת מנשירת שיער כבדה ובלתי פוסקת. למה לא הודיעו על השינוי בתרופה?"