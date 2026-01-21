במונולוג פתיחה נוקב מספר משה מנס הוא מספר על אדם ששוקל 100 קילו וביקש "כפתור קסם" שיהפוך אותו ל-75 קילו ברגע. "אם הייתי לוחץ על הכפתור הזה," מסביר מנס, "הוא אולי היה רזה בפנים, אבל הוא היה הופך לשחיף, חלש, ללא אנרגיה ובלי מסת שריר. לפעמים אדם יכול לשקול אותו דבר אבל להיות חטוב ובריא בהרבה".

כדי להבין מה קורה כשמנסים בכל זאת ללחוץ על ה"כפתור" הזה בדמות פתרונות תרופתיים, אירח מנס את יוסי עבדו, שחשף בגילוי לב את המסלול שעבר עם זריקות ההרזיה הפופולריות.

"הרופא לא היסס – מיד הציע זריקה"

יוסי עבדו הגיע לראיון לאחר תקופה לא פשוטה. הוא סיפר כי בבדיקות דם שגרתיות לפני כחודש וחצי התגלו תוצאות מדאיגות: רמות סוכר גבוהות, כבד שומני ובעיות בבלוטת התריס. למרות שיוסי לא נראה "שמן" באופן חריג, הבריאות הפנימית שלו הייתה בסכנה.

"הרופא לא היסס," משחזר עבדו, "הוא מיד הציע לי את הזריקה. כולם היום רוצים את זה כי חושבים שזה יקצר תהליכים". אבל מה שהתחיל כהבטחה גדולה, הפך מהר מאוד לסיוט יומיומי.

הסיוט שבתוך המזרק: "אתה כל היום מסוחרר"

עבדו מתאר בפירוט את תופעות הלוואי שהפכו את חייו: "אין לך תיאבון, אבל במקומו מגיעות בחילות, הקאות, צרבות קשות וחולשה בלתי פוסקת. אתה מרגיש כאילו אתה לא עצמך. אי אפשר לאכול, אז אין לך כוח לתפקד, אתה עצבני ועייף כל הזמן".

הוא מוסיף נקודה קריטית: הזריקה לא משנה את הראש. "גם אם אתה אוכל משהו קטן, זה עדיין יכול להיות אותו אוכל לא בריא. הזריקה לא מלמדת אותך להכין סלט או לאכול חלבון. כשביקשתי מהרופאה להפסיק בגלל הסבל, היא אמרה לי 'עדיף שתסבול את תופעות הלוואי מאשר את הכבד השומני'. זו אמירה קשה מאוד".

האזהרה של משה מנס: אל תאבדו את השריר

כאן נכנס משה מנס עם הזווית המקצועית שלו כמדריך כושר. הוא מתריע מפני הטעות הנפוצה של משתמשי הזריקות: "אנשים אומרים 'אני ארד במשקל ואז אבוא אליך להתאמן'. זו טעות! כשאתה יורד רק עם זריקה, אתה מאבד בעיקר שריר. ברגע שתפסיק – הכל יעלה חזרה, אבל הגוף שלך יהיה חלש יותר".

מנס מדגיש כי המטרה צריכה להיות ירידה באחוזי שומן תוך שמירה על השריר, דבר שמתאפשר רק דרך תזונה נכונה ופעילות גופנית מסודרת.

השורה התחתונה: לאהוב את עצמך בדרך לשינוי

הראיון מסתיים במסר של קבלה עצמית. "דימוי גוף הוא סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בראש," אומר מנס. יוסי עבדו מסכים ומסכם: "צריך להתרגל לאורח חיים בריא, אוכל טוב ומסודר, ולעשות את זה במידה שאפשר. הכי חשוב זה לאהוב את עצמך איך שאתה נראה כבר עכשיו".

השניים סיכמו כי מי שבוחר בנתיב התרופתי חייב לעשות זאת בליווי מקצועי צמוד, תזונתי וספורטיבי, כדי לא לגרום נזק ארוך טווח לגוף.