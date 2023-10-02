אנחנו כנשים חרדיות, מעניין אותנו מה הקב"ה דורש מאיתנו כנשים תכל'ס, מה עיקר העיקרים מה המהות, לימוד תורה? חסד? תפילה? להתחתן? והנה התשובה: מובא שהקב"ה ברא את האישה מהצלע - עצם מוסתרת כדי שתהא צנועה ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה: 'תהא אשה צנועה' אשה צנועה חד וחלק! אצל האישה הצניעות היא המהות כמו שאצל גבר לימוד תורה הוא המהות (טור דעה)
