כיצד יכריע נתניהו? ראש המוסד דדי ברנע ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו לסיים את תפקידו בראשות הארגון הביטחוני, כבר בחודש יוני הקרוב, כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ניר דבורי, המרוץ לראשות המוסד נפתח בימים אלו - המועמדים: שני בכירים מתוך המוסד - הבכיר בשם א, ובכיר נוסף בשם ח', אחד מהם משמש כסגנו של ראש המוסד כיום דדי ברנע.

במקביל לבכירים במוסד, גם שמו של האלוף רומן גופמן - המכהן כמזכירו הביטחוני של ראש הממשלה נתניהו עלה על הפרק. רה"מ צפוי להתחיל בקרוב את ההליך לבחירת ראש המוסד הבא, לבינתיים כל הקלפים עדיין פתוחים

למרות האפשרות לבקת הארכה לתפקיד, ברנע לא ביקש זאת - כאשר הוא עתיד לסיים קרירה בת חמש שנים רבוית הישגים בינהם: מתקפץ הביפרים נגד חיזבאללה, והניהול המפתיע של המלחמה מול איראן.

ברנע עם סיום תפקידו צפוי לעזוב את העיסוק בזירה הביטחונית (לפחות בהתחלה), ולחזור לעולם העסקים הנרחב.