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דמות ציבורית

אביגדור דיקשטיין

סגן אלוף אביגדור דיקשטיין מונה על ידי צה"ל להוביל את מנהלת שילוב החרדים בצבא ולפתור את סוגיית גיוס החרדים לצה"ל במסגרת חוק הגיוס החדש

סגן אלוף אביגדור דיקשטיין הוא קצין בכיר בצה"ל אשר מונה לעמוד בראש מנהלת שילוב החרדים בצבא. במסגרת תפקידו, הוא אחראי על יישום וקידום תוכניות לשילוב האוכלוסייה החרדית במערך השירות הצבאי.

דיקשטיין נבחר לתפקיד בשל ניסיונו הרב בממשק שבין הצבא והציבור החרדי, והבנתו העמוקה את המורכבות והרגישות הנדרשת בטיפול בסוגיה זו. הוא פועל ליצירת מסלולי שירות מותאמים לאוכלוסייה החרדית, תוך שמירה על צביונם הדתי ואורח חייהם.

במסגרת תפקידו, דיקשטיין מוביל את יישום חוק הגיוס החדש ופועל ליצירת מסגרות שירות ייעודיות לחרדים, כולל מסלולי שח"ר (שירות חרדים) המאפשרים רכישת מקצוע במהלך השירות הצבאי. המנהלת בראשותו עובדת בשיתוף פעולה עם גורמים שונים בצה"ל ומחוצה לו כדי להבטיח את הצלחת השילוב.

תחת הנהגתו, המנהלת פועלת להסרת חסמים ולבניית גשרים בין העולם החרדי לצה"ל, תוך הבנה כי שילוב מוצלח דורש התאמות והתחשבות בצרכים הייחודיים של המתגייסים החרדים. זאת, לצד שמירה על הסטנדרטים המקצועיים והמבצעיים של צה"ל.

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סא"ל אביגדור דיקשטיין בריאיון מיוחד

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