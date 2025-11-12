חיים לסין הוא מנכ"ל חברת אייקן, המתמחה במתן פתרונות מימון למגזר העסקי. בעל ניסיון עשיר בתחום המימון והנדל"ן, לסין מוביל את אייקן בפיתוח פתרונות גמישים ומהירים למשקיעים ויזמים שמחפשים למנף את הנכסים הקיימים שלהם להשקעות נוספות בארץ ובחו"ל. המומחיות שלו כוללת טיפול בעסקאות נדל"ן מורכבות, התאמת מבני מימון לצרכים עסקיים ספציפיים, והבנה מעמיקה של שוק הנדל"ן הישראלי והבינלאומי.