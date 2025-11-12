כיכר השבת

חיים לסין

חיים לסין - מנכ"ל אייקן

חיים לסין הוא מנכ"ל חברת אייקן, המתמחה במתן פתרונות מימון למגזר העסקי. בעל ניסיון עשיר בתחום המימון והנדל"ן, לסין מוביל את אייקן בפיתוח פתרונות גמישים ומהירים למשקיעים ויזמים שמחפשים למנף את הנכסים הקיימים שלהם להשקעות נוספות בארץ ובחו"ל. המומחיות שלו כוללת טיפול בעסקאות נדל"ן מורכבות, התאמת מבני מימון לצרכים עסקיים ספציפיים, והבנה מעמיקה של שוק הנדל"ן הישראלי והבינלאומי.

עוד כתבות על חיים לסין:

ש

בעלי נכסים? אתם חייבים להכיר

אסף מגידו|מקודם
ש

בעיות תזרים? יש פתרון!

אסף מגידו|מקודם

ש

ליזמים ובעלי עסקים

אסף מגידו|מקודם
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר