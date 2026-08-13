קינגספורט, טנסי

קינגספורט (Kingsport) היא עיירה הממוקמת בצפון מזרח מדינת טנסי שבארצות הברית, במחוז סאליבן (Sullivan County) ובמחוז הוקינס (Hawkins County). העיירה מהווה חלק מאזור הטרי-סיטיז (Tri-Cities) יחד עם ג'ונסון סיטי ובריסטול, ומונה כ-55,000 תושבים. קינגספורט ממוקמת בעמק הולסטון (Holston Valley) באזור האפלצ'ים, ומשמשת כמרכז תעשייתי וכלכלי משמעותי באזור.

העיירה נוסדה בשנת 1917 כעיר מתוכננת, והתפתחה במהירות כמרכז תעשייתי חשוב. קינגספורט תוכננה על ידי אדריכלים ומתכנני ערים מקצועיים, והיא נחשבת לאחת הערים המתוכננות המוקדמות בארצות הברית. העיר פותחה במקור כדי לשמש מרכז לתעשיות כימיות, נייר וטקסטיל, ועד היום היא מהווה בית למספר מפעלים תעשייתיים גדולים.

כלכלת קינגספורט מבוססת על תעשייה מגוונת, כולל תעשיות כימיות, ייצור, שירותי בריאות וחינוך. העיירה מארחת מספר חברות בינלאומיות ומהווה מרכז תעסוקה לאזור הרחב. התשתית התעשייתית המפותחת והמיקום האסטרטגי של העיירה הפכו אותה למרכז כלכלי חשוב בצפון מזרח טנסי.

מבחינה גיאוגרפית, קינגספורט נהנית ממיקום אסטרטגי בצומת של מספר כבישים מהירים בין-מדינתיים, מה שהופך אותה לנקודת מעבר חשובה לתחבורה ומסחר. העיירה ממוקמת בסמוך לגבולות של וירג'יניה וקרוליינה הצפונית, ומשמשת כשער לאזור האפלצ'ים הדרומיים.

קינגספורט ידועה גם בנופיה הטבעיים ובאפשרויות הפנאי שהיא מציעה. העיירה מוקפת בהרי האפלצ'ים ומציעה גישה לפארקים, שבילי הליכה ופעילויות חוץ. נהר הולסטון עובר דרך העיירה ומספק אפשרויות נוספות לפעילויות פנאי ונופש.

מערכת החינוך בקינגספורט כוללת בתי ספר ציבוריים ופרטיים, וכן מוסדות להשכלה גבוהה. העיירה משקיעה במערכת החינוך ובפיתוח תשתיות ציבוריות, ונחשבת למקום מגורים איכותי עם עלות מחיה סבירה יחסית לאזורים אחרים בארצות הברית.