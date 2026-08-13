בעיירה קינגספורט שבמדינת טנסי, המונה כ-58,000 תושבים, התמיכה בנשיא דונלד טראמפ נותרת איתנה ובלתי מעורערת. זאת בעוד שבברמה הלאומית ירדו שיעורי התמיכה בו לשפל של 32% בעקבות העלויות הכלכליות והתארכות המלחמה באיראן.

העיירה משמשת בית למפעל התחמושת Holston, המייצר חומרי נפץ לטילי פטריוט ולמערכות נשק כבדות. בעוד המלחמה במזרח התיכון משפיעה על מחירי הדלק והמזון ברחבי ארצות הברית, תושבי קינגספורט רואים בייצור הביטחוני ובמדיניות הצבאית הכרח לאומי.

תושבים רבים בעיירה מצדיקים את הפעילות הצבאית באיראן ורואים בה גורם מונע. דיוויד קארטר בן 66 אמר כי "כל הסיבה שאנחנו הולכים לשם, ואנחנו שומרים על הכל תחת שליטה שם, היא כדי שלא יהיה לנו את זה על מפתן ביתנו".

ג'יימס קמפר בן 63 ציין בשיחה עם BBC כי "בכנות, אני חושב שעלינו להפוך אותם למגרש חנייה ולא לדאוג לגבי זה יותר". מנגד, פאם רובינסון בת 65 הסבירה כי "אם הוא יכול למנוע ממישהו להשיג פצצה גרעינית, אז אני בעד זה".

התושבים אינם מאשימים את טראמפ בהתייקרות המחייה אלא רואים במגבלות המערכת הפוליטית גורם משפיע. דניאל אוברסטריט בן 53 ציין כי "המפעל יעבוד ללא קשר לאם אנחנו במלחמה או שאנחנו לא במלחמה. זה מה שזה".

אוברסטריט הוסיף לגבי מעמדו של הנשיא כי "הנשיא הוא באופן בסיסי בובה של הקונגרס והסנאט. הידיים שלו קשורות, עד גבול מסוים". רובינסון הוסיפה כי "הוא עשה דברים טובים בחלק מהדברים; אני חושבת שהוא צריך לבדוק את היועצים שלו ולראות בחלק מהדברים", וציינה כי "אני חושבת שמייעצים לו לא נכון בחלק מהדברים".

ויליאם בוגל בן 75 ציין כי "אני יודע שהוא רוצה שהמדינה תשגשג", והוסיף לגבי אופי הקהילה כי "אנחנו גרים במקום נהדר, ואם אתה לא שמרני, אל תבוא לכאן. כי אתה לא תתאים. אבל אם אתה שמרני, בוא לכאן, ואנחנו נחבק אותך".

לצד הרוב השמרני המוצק, קיימים קולות מעטים של שינוי בקרב צעירים מקומיים. מרי הרון בת 21 ציינה כי "אני רואה שינוי בתמיכה... זה די נדיר בסביבה הזו".

אמילי וילאלפנדו בת 21 הוסיפה כי "הרבה מהאנשים שגדלנו איתם פשוט אימצו את הדעות של ההורים שלהם. וכעת כשאנחנו גדלים, יש לנו יותר אחריות. הכלכלה משפיעה עלינו הרבה יותר".