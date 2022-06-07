רשות השירות הלאומי - אזרחי קיימה בירושלים אירוע הוקרה למשרתי השירות האזרחי מהחברה החרדית, במסגרת שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. באירוע השתתפו הרב הראשי לישרא, הגאון רבי דוד לאו, מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי ראובן פינסקי, מנכ"ל "חברים" שימי גשייד, נציגי הארגונים ומאות משרתי השירות האזרחי (חרדים)
בחירה משמעותית שהפכה לקריירה: יהושע מרמור, מנכ"ל המועצה המקומית יבנאל, ומנחם וינבך, רכז מחוז צפון בארגון חברים, חושפים כיצד השירות האזרחי משמש מקפצה לתפקידי מפתח בשירות הציבורי | "זו הייתה נקודת המפנה בחיי", מעיד מרמור (חרדים)