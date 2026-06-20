אירוע הוקרה למשרתי השירות האזרחי מהחברה החרדית בירושלים

האירוע הוקדש להוקרת תרומתם של משרתי השירות האזרחי מהחברה החרדית, הפועלים בגופי ביטחון, הצלה וחברה, ומהווים חלק משמעותי מהעשייה הלאומית והחברתית בישראל, תוך שמירה על אורחות חייהם החרדיים.

במהלך האירוע התקיימו תכנים מקצועיים שעסקו בהכוון תעסוקתי, פיתוח קריירה והכנה ליום שאחרי השירות. במסגרת זו הוענקו למשרתים כלים מעשיים להשתלבות מיטבית בשוק העבודה ובמסלולי המשך לאחר סיום השירות.

לצד זאת נערך כנס מצטיינים, שבמסגרתו הוענקו תעודות הוקרה למשרתים אשר בלטו בפועלם, במסירותם ובתרומתם המשמעותית במהלך שירותם.

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי, ראובן פינסקי, אמר: "המשרתים מהחברה החרדית מהווים דוגמה ומופת למחויבות, אחריות ותרומה למדינה, תוך שמירה על אורחות חייהם החרדיים. אנו רואים חשיבות רבה בהמשך פיתוח מסלולי השירות ובהענקת כלים שילוו אותם גם לאחר סיום השירות. אתם ההוכחה שאפשר אחרת, לשרת את המדינה בתחומים משמעותיים, לקדש שם שמיים, ולשלב בין עולם התורה לעשייה ביטחונית וחברתית ללא פשרות. אני בטוח שיחד, בכוחות משותפים, נמשיך להרחיב את המפעל האדיר הזה ולהביא עוד ועוד בני ישיבות לשירות משמעותי בשירות האזרחי".

שימי גשייד, מנכ"ל "חברים", הוסיף: "העשייה של בני השירות מהחברה החרדית מוכיחה מדי יום כי ניתן לשלב בין עולם ערכים משמעותי לבין תרומה ישירה לביטחון ולחברה בישראל. ההוקרה היום מבטאת הערכה עמוקה למסירות ולשליחות שלהם".

בין מקבלי תעודות ההצטיינות היו יונתן חייט, המשרת במגן דוד אדום, שזכה לתעודת הצטיינות על שירות מסור כנהג אמבולנס ורכב תגובה מיידית. חייט פועל מדי יום במקצועיות, באחריות וברגישות למען הצלת חיים וביטחון הציבור, ומתייצב גם ברגעי חירום ובתקופות מאתגרות מעל ומעבר לנדרש.

משה פרידמן, המשרת במשטרת ישראל, זכה לתעודת הצטיינות על שירותו כסייר הפועל במסירות, באחריות ובמקצועיות. פרידמן תורם לביטחון הציבור, לצוות ולמערך המשטרתי, ומהווה דוגמה לשירות משמעותי ולמחויבות עמוקה.

משה וינר, המשרת באיחוד הצלה, זכה לתעודת הצטיינות על פעילותו ככונן מענה חירום וחונך חובשים. וינר פועל להצלת חיים בזירות חירום מורכבות, מגלה אומץ, רגישות ומסירות, ומתייצב בכל עת מתוך תחושת שליחות עמוקה.

ברשות השירות הלאומי-אזרחי ציינו כי הרשות תמשיך לפעול להרחבת מסלולי השירות, לחיזוק המעטפת למשרתים ולהעצמת תרומתם לחברה ולמדינה, תוך שילוב בין שירות משמעותי לבין שמירה על אורח החיים והערכים של המשרתים.