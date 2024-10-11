מאות תלמידי ישיבות השתתפו הערב בשיחת חיזוק שנשא במוצאי שבת שובה הגאון רבי יגאל כהן, רו"מ 'יביע אומר', וחבר 'מועצת הרבנות הראשית', בהיכל ישיבת כסא רחמים בבני ברק | הרב עורר את הציבור לחשבון נפש לקראת יום כיפור (עולם הישיבות)
האדמו"ר מסאטמר נשא השבוע 'דרשת שבת שובה' לרגל שבת שובה אשר חל השנה סמוך לחג | האדמו"ר התעטף בטליתו, עלה על מעלות ארון הקודש אחר תפילת מנחה, ונשא דברו אל קהל חסידיו | במראות הוד נראה האדמו"ר בדרך הילוכו לבית מדרשו בקרית יואל מלווה בבנו בכורו הגה"צ רבי מנחם מנדל אב"ד החסידות בווילאמסבורג (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד דושינסקיא התאספו השבוע המונים לשמוע את דרשת שבת שובה המסורתית של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך | במהלך הדרשה התייחס הגר"מ לגזירת הגיוס, והתבטא: "נילחם ששום בחור לא יתגייס לצבא" | תיאור ותיעוד מהמעמד (חרדים)
בזמן שרוב האדמו"רים עסוקים בזמני 'קבלת קהל', האדמו"ר מסאטמר כבר מכין את דרשתו לדרשת 'שבת שובה' | השבוע הופיע האדמו"ר בהיכל ישיבת 'ברך משה' בקרית יואל, ונשא לבחורים שיעור הכנה לדרשת שבת שובה תשפ"ה, כאשר התלמידים צורבי דרבנן יושבים דרוכים ורושמים כל מילה ופנינה שנשמעה מפי האדמו"ר (חסידים)
הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא, רבה של בני ברק, מסר אמש (שני) את דרשת שבת שובה, בהיכל בית המדרש החדש של חסידות מכנובקא-בעלזא בבני ברק, בהשתתפות אלפים ובראשם אדמו"רים ורבנים • במהלך הדרשה ההתייחס הרב שוב לסערת עוף ה'בראקל' • צפו בגלריה (חסידים)