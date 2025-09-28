המוני בני ירושלים בראשות אדמורי"ם ורבנים וחברי בד"צ העדה החרדית, גדשו בליל שישי האחרון את היכל בית המדרש הגדול החדש והמורחב של חסידות דושינסקיא, לשמוע את דרשת שבת שובה המסורתית מפי הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, הנמסרת מידי שנה להמוני בני ירושלים, ובתוכה שוזר התייחסויות עפ"י דעת תורה למצב התקופה.

עסקני דושינסקיא מציינים כי למרות שבית המדרש 'דושינסקיא' עבר בימים אלו שיפוץ, והכפיל את עצמו בשטחו בבניה מיוחדת לקראת הימים הנוראים, עדיין היה המקום צר מלהכיל את כל המשתתפים שנהרו מירושלים והסביבה לשמוע את הדרשה המיוחדת.

במשך קרוב לשעה הרחיב הגר"מ בדרשתו המסורתית בהלכה ובאגדה לפני אלפי המשתתפים, כאשר בחלק הקדמי של בית המדרש יושבים חברי בד"צ העדה החרדית, האדמו"ר מדושינסקיא שבפשטותו האופיינית ישב על אחד הספסלים כאחד מפשוטי העם, ועוד המוני מוצי"ם ורבנים מכלל קהילות הקודש של העדה החרדית.

את דבריו פתח בהתייחסות להמוני הבחורים שישבו בכלא בכל התקופה האחרונה בעקבות גזירת הגיוס: "הרבה בחורים יושבים עכשיו בבית המעצר על מה שמסרו נפשם שלא ללכת לצבא שלהם. ואנחנו מחזקים אותם "אשריכם שנתפסתם על דברי תורה, תעמדו במסירות נפש כנגדם".

בשלב זה עבר לדבר על הממשלה, ובמילים חריפות במיוחד השווה את מעשיה לפרק האפל בתולדות עם ישראל בתקופת האינקוויזיציה: "ראשי השלטון נוהגים כגרועים שבאומות, כמו האינקוויזיציה בשעתו שרדפו יהודים על מה ששמרו תורה ומצוות, ואוי לנו שכך עלתה לנו בימינו שרוצים להטרידנו מקיום התורה ומצוות השי"ת, וצריך להרעיש עולם ומלואו על זה".

ואז הגיע הרגע שטלטל את ההיכל כולו. לפתע פרץ הפוסק בבכי מר, ובקול עצור מבכי אמר: "בימים האלו אנו אומרים 'אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ושמד מבני בריתך'. עלינו לכוון בתפילה שהקב"ה יבטל מעלינו גזירת שמד זו! כל מטרתם בגיוס החרדים היא לבטל מאתנו את שמירת התורה ח"ו.

את דבריו חתם בפסק הלכה נחרץ בעניין גיוס בני הישיבות: "כבר אמרתי כמה פעמים, שעפ"י הלכה איסור גמור ללכת לצבא שלהם, ואין זה רק 'עניין' או מידת חסידות, רק הלכה ממש, ובחורים שמקבלים צווי גיוס מהצבא, יזרקו המכתבים מיד, ולא לבוא עמהם בוויכוחים, רק לומר להם באופן ברור שאנחנו שומעים לרבנים שאסרו ללכת לצבא".

עם סיום הדרשה ליוו המוני המשתתפים את הפוסק לעבר רחוב שמואל הנביא בשירת 'כי אורך ימים'.