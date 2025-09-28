כיכר השבת
רגעים קדושים

לראשונה ללא מייסדה: הראשלצי"ם בדרשת שבת שובה ב'כסא רחמים'

אמש זכו המונים לשמוע דרשת שבת שובה מפיהם של הראשלצי"ם, הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהטריחו עצמם ובאו אל היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, למסור דבריהם - דבר ה' מירושלים | בדבריהם העלו את נס זכרו של מייסד הישיבה והמוסדות, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שעלה בסערה השמימה לפני כחצי שנה (חרדים)

הראשלצי"ם הגר"ד יוסף והגרש"מ עמאר בכסא רחמים (צילום: ש.פ.ה.)

כמיטב המסורת, היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק אירח אמש מעמד דרשת 'שבת שובה' וסליחות מרכזי, בהשתתפות הראשונים לציון, הגאון הרב שלמה משה עמאר והגאון הרב דוד יוסף. את פניהם קיבל ראש הישיבה, הגאון הרב צמח מאזוז.

במהלך המעמד, חיזקו הראשונים לציון את הציבור בדברי תורה ומוסר, והתייחסו לענייני והלכות התשובה לקראת יום הכיפורים. דבריהם עוררו התרגשות רבה בקרב המשתתפים, שהגיעו לשמוע מפי גדולי הדור.

השנה, המעמד היה טעון במיוחד, שכן זו הייתה הפעם הראשונה שבה נפקד מקומו של מייסד הישיבה וראש הישיבה הקודם, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל. בנאומיהם, התייחסו הראשונים לציון לגדלותו של הגר"מ מאזוז זצ"ל, שהלך לעולמו במהלך השנה האחרונה, ושיבחו את פועלו התורני הרב ואת מורשתו העצומה שהותיר אחריו.

המעמד ההיסטורי, שהפך למסורת שנתית, הדגיש את הקשר העמוק שבין גדולי הדור ואת חשיבות המשך דרכה של הישיבה גם לאחר פטירת מייסדה.

