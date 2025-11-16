אילוסטרציה ( צילום: יח"צ )

שמינית רצופה: קרן עם ישראל חי חוזרת עם הגרלת דירת היוקרה המוכרת, כשהשנה מצטרפת אליה חידוש מרגש במיוחד – הגרלת בונוס נוספת למקדימים לרכוש כרטיס.

דירת חלומות בלב ירושלים הדירה המדוברת נמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר ירושלים, משקיפה על נופיה המרהיבים של העיר הקדושה, ומגיעה מרוהטת לחלוטין בשווי של 1,200,000 דולר. למקדימים: הגרלת בונוס של 15,000 דולר החידוש השנה: למקדימים לרכוש כרטיס תתקיים הגרלת בונוס מיוחדת ביום ב', כ"ז חשוון (18.11), בה הזוכה יקבל 15,000 דולר במזומן – וזאת בנוסף להגרלה הראשית על דירת החלומות.

הדירה המדוברת נמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר ירושלים, ומרוהטת כולה ( צילום: יח"צ )

זוכים - ומיד נהנים! ( צילום: יח"צ )

כרטיס אחד – הזדמנות כפולה

תמורת 660 ש"ח בלבד (ניתן לפריסה ל-10 תשלומים של 66 ש"ח), תקבלו כרטיס אחד להגרלת הדירה וגם השתתפות אוטומטית בהגרלת הבונוס. זאת ההזדמנות להיות חלק מהגרלת החלומות ולסייע במקביל למטרות קדושות.

לאן הולכות התרומות?

כל ההכנסות מהגרלה זו מוקדשות למטרות צדקה וחסד חיוניות:

עזרה לנוער בסיכון – תמיכה בנערים ונערות הזקוקים לסיוע וחינוך

– תמיכה בנערים ונערות הזקוקים לסיוע וחינוך יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) – תמיכה ביחידה הפועלת מסביב לשעון למציאת נעדרים

– תמיכה ביחידה הפועלת מסביב לשעון למציאת נעדרים בית תמחוי – הזנה של מאות אנשים מכל שכבות הציבור מדי יום

– הזנה של מאות אנשים מכל שכבות הציבור מדי יום סיוע לאלמנות ויתומים – עזרה לקראת חתונה ובניית בית בישראל

– עזרה לקראת חתונה ובניית בית בישראל תמיכה בחקלאים – המשך סיוע לחקלאי ישראל שסבלו בשנים האחרונות

– המשך סיוע לחקלאי ישראל שסבלו בשנים האחרונות סיוע ליהדות התפוצות – עזרה ליהודים הסובלים מאנטישמיות וניכור, ועידוד עלייה לארץ

קרן "עם ישראל חי" פועלת כבר למעלה מ-25 שנה ומימנה במהלך השנים שתילת כ-500,000 עצי פרי בכל רחבי הארץ. בשנים קודמות הגרלות הקרן תרמו לסיוע באיתור נעדרים, לחקלאי עוטף עזה והצפון ועוד.

הנוף הנשקף מהדירה - יכול להיות שלכם! ( יח"צ )

רוכשים בכספי מעשרות

ניתן לרכוש כרטיס גם באמצעות כספי מעשרות, שכן כל ההכנסות מוקדשות למטרות צדקה וחסד בלבד.

אל תפספסו – רכשו עכשיו

ההזדמנות להשתתף בהגרלת הבונוס על 15,000 דולר מוגבלת בזמן. מקדימים לרכוש כרטיס זוכים להשתתף גם בהגרלה זו שתתקיים כבר ביום ב', כ"ז חשוון (18.11).

רכשו כרטיס עכשיו – וקחו חלק בעשיית טוב אמתי לאנשים הזקוקים לכך ביותר.