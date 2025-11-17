כיכר השבת
טרגדיה נוראה: אברך בן 29 נהרג מקריסת עץ ענק - בזמן שנסע לכולל

הרב ישראל מאיר פרימן ז"ל, צעיר בן 29, אב לשלושה ילדים תושב מונסי, נהרג אמש בתאונה קטלנית - לאחר שעץ גדול קרס על רכבו בעת שנסע לכולל בשעת בוקר עם תחילת השבוע (חרדים, בעולם)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

תאונת דרכים קטלנית, שבה היה מעורב אברך חרדי צעיר אב לשלושה, התרחשה אתמול, יום ראשון, במונסי שבניו יורק. בתאונה נהרג האברך הצעיר.

זה קרה בשעת בוקר, שעון מקומי. האברך, הרב ישראל מאיר פרימן ע"ה, בן 29, היה בדרכו ללימודיו בכולל. עץ גדול קרס על רכבו במפתיע - ומחץ את הרכב.

לפי דיווחים מקומיים, העץ הענק קרס בפתאומיות. למרבה הצער רכבו של פרימן היה תחתיו. הוא איבד שליטה והתנגש בעץ.

כוחות החירום שהגיעו לזירה פינו אותו במצב קשה מאוד לבית חולים. הוא היה מחוסר הכרה ולכוד בתוך הרכב. בפעולות החילוץ השתתפו גם אנשי משטרה וכוחות הכבאות וההצלה באזור.

בבית החולים ניסו הרופאים להציל את חייו. הוא עבר ניתוח חירום דחוף, אולם כאמור למרבה הצער הוא נפטר מפצעיו כעבור זמן קצר.

האברך שנהרג הוא כאמור ישראל מאיר פרימן ז"ל, יליד בורו פארק. אביו הרב יעקב פרימן ז"ל היה מוכר לתושבי השכונה החרדית בברוקלין כמתנדב ותיק בארגוני ההצלה המקומיים.

