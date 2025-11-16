הגאון רבי צמח מאזוז ( צילום: מנדי טויטו )

בסוף השבוע פורסם כי נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ שיגר מכתב בקשה אל נשיא המדינה יצחק הרצוג לחנינה מלאה עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו, "אני קורא לך בזאת לחון באופן מלא את בנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה נחוש ומכריע בזמן מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לתקופה של שלום. תשומת ליבו של נתניהו אינה יכולה להיות מוסחת שלא לצורך. אני מאמין כי זהו תיק פוליטי ובלתי מוצדק. הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל באמצעות חנינתו ולשים סוף לרדיפה המשפטית הזו אחת ולתמיד", כתב טראמפ.

בהקלטה שנחשפת הערב, נשמע ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז מתייחס לבקשת הנשיא טראמפ, מסביר מדוע לדעתו בישראל יסרבו לבקשה: "טראמפ אומר להם: "תעזבו, שטויות!". אבל הם לא יעזבו. הם לא יעזבו, כי יש להם מטרה. וב"ה עד היום הם לא השיגו אותה. והם נסחפים מיום ליום, עוד חוקרים ועוד חוקרים ועוד חוקרים", תקף הגר"צ בחריפות.

הגר"צ מאזוז בדבריו הנחרצים ( צילום: מנדי טויטו )