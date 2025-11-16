בסוף השבוע פורסם כי נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ שיגר מכתב בקשה אל נשיא המדינה יצחק הרצוג לחנינה מלאה עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו, "אני קורא לך בזאת לחון באופן מלא את בנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה נחוש ומכריע בזמן מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לתקופה של שלום. תשומת ליבו של נתניהו אינה יכולה להיות מוסחת שלא לצורך. אני מאמין כי זהו תיק פוליטי ובלתי מוצדק. הגיע הזמן לאפשר לביבי לאחד את ישראל באמצעות חנינתו ולשים סוף לרדיפה המשפטית הזו אחת ולתמיד", כתב טראמפ.
בהקלטה שנחשפת הערב, נשמע ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז מתייחס לבקשת הנשיא טראמפ, מסביר מדוע לדעתו בישראל יסרבו לבקשה: "טראמפ אומר להם: "תעזבו, שטויות!". אבל הם לא יעזבו. הם לא יעזבו, כי יש להם מטרה. וב"ה עד היום הם לא השיגו אותה. והם נסחפים מיום ליום, עוד חוקרים ועוד חוקרים ועוד חוקרים", תקף הגר"צ בחריפות.
בדבריו המלאים התבטא ראש הישיבה ויצא במתקפה כנגד השופטים ובתי המשפט. וגרירת הרגלים במשפט נתניהו: "לפני שבוע הקראתי את דבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל" פתח הגר"צ, ואמר: "שאמר: אנשים הולכים לבתי משפט. מי יושבים שם בבתי המשפט? אנשים שאין להם לא תורה ולא דת ולא אמונה ולא כלום. אם כן, נראה לו להרשיע את זה, אז מרשיע אותו. נראה לו לזכות את זה, אז מזכה אותו. זהו!".
בהקשר למשפט נתניהו ובקשתו של הנשיא טראמפ לחנינה, אמר ראש הישיבה: "מפרסמים לך: נו הנה, הפרקליטות כתבו על נתניהו אלפי או רבבות דפים. וכל יום הוא מבזבז שם כמה שעות, ואומרים לו להעיד על זה ולהעיד על זה ולהעיד על זה. טראמפ אמר להם: "תעזבו, שטויות!". אבל הם לא יעזבו, הם לא יעזבו! הם לא יעזבו כי יש להם מטרה. וב"ה עד היום הם לא השיגו את המטרה והם נסחפים מיום ליום, עוד חוקרים ועוד חוקרים ועוד חוקרים".
"מי שהולך לבית משפט" הוסיף הרב צמח ויצא בחריפות כנגד בתי המשפט, "זה דבר שהוא לא על פי התורה. הם מקבלים עדות של עד אחד, הם מקבלים עדות של אשה, הם - לפי דעתם - עד אחד יכולים לחקור אותו ולהוציא ממנו את האמת ואת השקר. ככה. והתורה? היא כמונחת בקרן זווית...", אמר.
הגר"צ הוסיף: "ע"פ חוק המדינה הבת יורשת. ומרן הרב עובדיה אומר: מי שדואג שאשתו - שהיא בת של מישהו – תירש, זה גזל! הביטוי החריף שלו שאמר: הכסף הזה שלקחו, ילך ויצא מאלו שקיבלו. אבל יצא מהם במחלות, ביסורים ובכל מיני דברים רעים. אדוני! אמונה. אמונה. אמונה. ככה התורה קובעת! הוא כתב את זה", סיים הרב צמח.
מקורבים מציינים כי המתקפה ודבריו החריפים של ראש הישיבה מגיעים על רקע פסיקת בג"צ בנושא מבחני הרבנות לנשים, בקשת הנשיא טראמפ לחנינה עבור ראש הממשלה והסערה שהוקמה סביב העברת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים בקריאה ראשונה.
0 תגובות