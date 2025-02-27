במלאת שנה להלווייתו של רס״ר אורי דנינו הי"ד, לוחם הצנחנים שנחטף ונרצח בשבי חמאס, התכנסו בני משפחתו, חבריו ומוקירי זכרו בהר הרצל. אביו נשא דברים ותיאר: “ימים קשים בהם אין שבת ואין חג”. הוא קרא לגאולת החטופים ולסיום סבל המשפחות הממתינות לשוב בניהן משבי ארגון הטרור| צפו בדבריו (חדשות)
הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו ז״ל שנרצח בשבי החמאס והושב לקבורה בישראל, נשא הערב (חמישי) דברים בטקס בכיכר החטופים | בדבריו פנה האב להנהגה ואמר: "לא די באמירותיכם מן השפה ולחוץ כי הזדעזעתם. קומו ועשו כל שלאל ידיכם, ללא כל שיקול חיצוני וזדוני. “לא תעמוד על דם רעך!” (חדשות)
יו״ר הכנסת הניף מעל דוכן הנואמים את תמונתו של אורי דנינו ז״ל שנחטף ונרצח בידי חמאס בזמן שאביו אלחנן זכה לתשואות ביציע הכבוד: ״אלה הילדים של כולנו – על העולם ללחוץ על חמאס כדי שנוכל להשיב אותם הביתה" (מדיני)
האולטימטום של גולדקנופף לנתניהו על חוק הגיוס | התדרוכים המוזרים של נתניהו בעד בן גביר | שיחת הניחומים של ראש הישיבה מגור | ריקוד ה"חתן-מאל" במונסי | ההתעמרות בליטאים בחיפה | האדמו"ר שהחלים והתחיל להתפלל 'ותיקין' (מעייריב)
"השם שגזר הוא נותן את הכח לשאת, ואנו מאמינים, בלי אמונה מה יש לנו, אין לנו כלום", ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, הגיע לבית משפחת דנינו, שבנם אורי הי"ד, נרצח באכזריות בשבי חמאס בעזה, וחיזק את האב ואת האחים והזכיר להם את הביקור שערכו אצלו בחנוכה האחרון ואת מה שאמר להם | תיעוד (חדשות חרדים)
הרש גולדברג-פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי וכרמל גת, שנרצחו בשבי חמאס, ניסו להגן אחד על השני במאבקם האחרון מול המחבלים | ממצאים פורנזיים חושפים את גבורתם ברגעים האחרונים של חייהם לפני שנטבחו במנהרה (ביטחוני)
הרגע בו דפקו בביתו והודיעו לו: "בנך אורי נחטף לעזה"; עשרת החודשים שחלפו; האמונה לצד המאבק להשבת החטופים; אות החיים שהכניס בהם תקווה עד לבשורה הנוראית על רצח בנם; חילוץ הגופה, הלוויה, הביקורת על מנהיגי המדינה והשיחה הטעונה עם ראש הממשלה | הרב אלחנן דנינו, אביו של הלוחם אורי הי"ד - שנרצח בשבי חמאס, בריאיון דומע לישי כהן • צפו (אקטואלי)
מראה לא שגרתי היה במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הפוסק הגר"י זילברשטיין, כאשר משפחות חטופים ושתי חטופות עלו למוענו וסיפרו לו על הזוועות שהיו ועדיין קורות בעזה | זה מה שייעץ להם הרב זילברשטיין | צפו בתיעודים (חדשות חרדים)