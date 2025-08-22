במלאת שנה להלווייתו של רס״ר אורי דנינו הי"ד, לוחם הצנחנים שנחטף ונרצח בשבי חמאס, התכנסו בני משפחתו, חבריו ומוקירי זכרו בהר הרצל.

אביו, הרב אלחנן דנינו, נשא דברים מצמררים על תחושת האובדן המתמשכת ועל הצורך בגאולה לכלל עם ישראל ולמשפחות החטופים שעדיין ממתינות לשוב יקיריהן.

בפתח דבריו תיאר האב את תחושת השבר והאובדן שנמשכת מאז החטיפה והנפילה: "ימים קשים בהם אין שבת, אין חג, אין לילה ואין יום. אי אפשר לתאר מה זה הדבר הזה. לכל אדם שמתאשפז בבית חולים בשל מחלה - תמיד יש תקווה וציפייה שהרופאים יצליחו למצוא תרופה. אבל כאן, כבר מאות ימים, ההורים האלה לא יודעים איפה הבן שנשלח על-ידי המדינה לשמור עליה, לשמור עלינו. ועדיין הוא לא כאן".

בקטע אישי ומרגש במיוחד, פנה האב ישירות לבנו שנפל: “אורי, כמי שעברת את זה - לך לפני כיסא הכבוד שאתה כל כך קרוב אליו, ותבקש להתחנן בשמנו, בשם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יראה את ההורים האלה ויביא להם גאולה, שיראו את הבנים מהר. אתה שעברת את זה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מה זה לעבור את עמק הבכא הזה".

בהמשך הרחיב וביקש רחמים על כל בני המשפחה, חבריו של אורי, ועם ישראל כולו: “אני מבקש על המשפחה, על סבא וסבתא, על דודיך ודודותיך, על אחיך, עליי, על עם ישראל, חבריך וצה״ל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם וישיב אותם בריאים ושלמים".

את דבריו חתם בתפילה לגאולה כללית: “מהמערכה הבלתי נגמרת הזו ייאמר די לצרותינו, ונראה ונחזה בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן".