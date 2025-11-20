לתוך הלילה, חיזבאללה שיגר מטחי רקטות וטילים לעבר יישובים ובסיסי צה"ל בצפון | אזרח ישראלי בקרית ביאליק נפצע מפגיעת שברי רקטות ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה | זוהתה פגיעה ישירה בבית ובאמבולנס בכפר גדעון, ללא נפגעים | חיל האוויר תקף בעוצמה שורת מטרות ויעדי טרור בעומק לבנון (חדשות)
בעקבות הצורך המבצעי בהגדלת סדרי הכוחות ומערך השינויים בתחומי הגיוס, בצה"ל בוחנים אפשרות של הקמת ישיבה ללוחמים חרדים שיוכלו להשתלב בשמירה על אזורים בטוחים | המטרה: שילוב החרדים בצבא והורדת הלחץ הציבורי לשוויון | קצין בכיר שמעורב בתוכניות: "זו משימה
אפשרית, אבל אם נלך עם הראש בקיר זה לא יקרה" (חדשות צבא וביטחון)